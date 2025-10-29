Upala sinusa ili prehlada: Kako prepoznati razliku?

Luka Stanzl/PIXSELL

Curi vam nos, boli vas glava, imate dosadni kašalj… Je li riječ o običnoj prehladi ili su to zapravo znakovi infekcije sinusa? Iako se mnogi simptomi preklapaju, postoje načini da otkrijete razliku.

Rinolog dr. Troy Woodard Cleveland Clinic objašnjava kako prepoznati o čemu se radi i daje savjete za ublažavanje simptoma.

Kako znati imate li prehladu ili infekciju sinusa

Razlikovati infekciju sinusa od prehlade može biti teško. Dr. Woodard savjetuje da si postavite ova četiri pitanja:

Koliko dugo imate simptome? Prehlada obično prođe sama od sebe“, kaže dr. Woodard. "Ali ako se počnete osjećati gore nakon 10 do 14 dana, to je obično znak da se radi o bakterijskoj infekciji sinusa."

Imate li pritisak u sinusima? Pritisak u sinusima nastaje kada se sluznica nosnih kanala nadraži ili otekne — i to je jedna od glavnih razlika između prehlade i infekcije sinusa. Ako osjećate stalni pritisak, bol ili osjetljivost u licu, vjerojatno se vaša prehlada pretvorila u nešto više.

Koje je boje sluz? Boja sluzi (ili šmrklji) može otkriti s čime imate posla. Prozirna sluz obično ukazuje na prehladu, dok žuta ili zelena može značiti infekciju sinusa.

Imate li loš zadah? Sluz iz sinusa koja se slijeva niz grlo često ima neugodan miris. Ako ste zbog zadaha počeli češće posezati za žvakaćim gumama ili pastama za zube, moguće je da imate infekciju sinusa.



"Mnogo se simptoma preklapa“, ponavlja dr. Woodard. "Ali kod infekcije sinusa najčešći pokazatelji su pritisak u licu i obojena sluz koja upućuje na bakterijsku infekciju."

Što uzrokuje svaku od njih

Prehlada je virusna infekcija dišnog sustava (obuhvaća nos, usta, grlo i pluća). No, ponekad sluz koja nastaje tijekom prehlade može začepiti sinuse i uzrokovati infekciju sinusa.

Infekcija sinusa nastaje kada se sluznica sinusa upali. To sprječava njihovo pražnjenje, kao kada se kanalizacija začepi.

"Kada oteklina i začepljenost nosa blokiraju drenažu sinusa, sva ta sluz se nakuplja i postaje idealno tlo za razmnožavanje bakterija“, objašnjava dr. Woodard.

Infekcije sinusa ne uzrokuju uvijek virusi — mogu ih izazvati i bakterije, gljivice pa čak i alergije, odnosno bilo što što dovodi do prekomjernog stvaranja sluzi.

Veći rizik od kroničnog sinusitisa imaju osobe koje imaju:

Alergije iz okoline

Nosne polipe (male izrasline u sluznici nosa)

Poremećaje imunološkog sustava koji slabe obrambene mehanizme



Ilustracija / Unsplash

Simptomi prehlade i infekcije sinusa

Prehlade i infekcije sinusa imaju brojne zajedničke simptome, uključujući:

curenje nosa

začepljen nos

kapanje sluzi niz grlo (postnazalni iscjedak)

glavobolju

promuklost

kihanje

umor

bolove u tijelu

suzne oči



A što je s temperaturom?



Iako obje mogu povisiti tjelesnu temperaturu, groznica je češće povezana s prehladom.

"Virusi češće uzrokuju povišenu temperaturu“, potvrđuje dr. Woodard. "Infekcija sinusa mora biti vrlo jaka da bi izazvala temperaturu.“

Uz već navedene simptome, infekcije sinusa često uzrokuju i:

gustu žutu ili zelenu sluz

pritisak u licu, posebno oko nosa, očiju i čela (pogoršava se pri saginjanju ili okretanju glave)

pritisak ili bol u zubima

loš zadah ili neugodan okus u ustima



Kako ih liječiti

Budući da se virusi ne mogu izliječiti antibioticima, liječenje prehlade svodi se na ublažavanje simptoma.

"Važno je zapamtiti da antibiotici ne pomažu kod prehlade ili drugih virusnih infekcija“, kaže dr. Woodard. "Štoviše, nepotrebno uzimanje antibiotika može biti štetno."

Prekomjerna uporaba antibiotika dovodi do otpornosti bakterija, što može otežati liječenje budućih infekcija. Umjesto toga, dr. Woodard preporučuje da se usredotočite na oporavak tijela:

odmarajte se što više

pijte puno tekućine

ispirite sinuse fiziološkom otopinom, što pomaže u razrjeđivanju i uklanjanju sluzi



Isti savjeti vrijede i za infekciju sinusa, ali ako simptomi traju dulje od 10 dana ili se pogoršavaju, obratite se liječniku, osobito ako imate:

temperaturu

obojenu sluz

pritisak ili oticanje lica

ukočen vrat



"Infekcije sinusa ponekad prolaze same od sebe, ali antibiotici mogu skratiti njihovo trajanje“, zaključuje dr. Woodard. "Kao i kod prehlade, pravilna hidratacija i ispiranje nosa mogu olakšati simptome infekcije sinusa.“