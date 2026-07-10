Što piti za bolove u nogama

Limunada s prstovcem soli najbliža je domaća verzija izotonika koju ljekarne prodaju u vrećicama. Pola žličice himalajske ili obične morske soli otopljene u litri vode i sok jednog limuna stvore otopinu sličnog osmotskog tlaka kao krvna plazma. Natrij iz soli, kalij iz limuna i vlastite zalihe vode brzo se ujedine u krvotoku, pa hidracija stigne do potkoljenica brže nego iz obične vode iz pipe. U trgovinama se za istu funkciju plaća dvostruko, uz dodatak šećera i bojila.