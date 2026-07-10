Većina poseže za tabletom
Što piti za bolove u nogama
Krajem dana stopala pulsiraju. Listovi peku. Negdje oko ponoći stiže grč koji probudi i najtvrđeg spavača. Većina tada poseže za tabletom protiv bolova, premda odgovor na pitanje što piti za bolove u nogama često stoji upravo u čaši na noćnom ormariću.
Sve što popijete tijekom dana stigne i do potkoljenica. Voda razrjeđuje krv koja se vraća kroz vene prema srcu, a topli biljni napitci smiruju upalu u mišićnim vlaknima. Sokovi bogati mineralima nadoknađuju ono što tijelo izgubi znojenjem. Mirna noć ili noć puna grčeva često ovisi o odluci donesenoj već uz večeru.
Voda kao temelj olakšanja
Manjak vode je tihi krivac za većinu tegoba u nogama. Gušća krv sporije putuje venama, mišićna vlakna brže gube snagu, a u potkoljenicama se stvara osjećaj olova. Noćni grčevi koji trgaju iz sna obično su upravo poruka tijela da je rezervoar prazan.
Odrasloj osobi prosječne građe dovoljno je oko dvije litre vode na dan. Tko stoji za pultom, predaje u učionici ili trči stubama svako malo, treba doliti još pola litre. Ljeti, uz fizički rad ili nekoliko kava, čak i tri litre nisu pretjeranost.
Boja urina otkriva sve bez vage i bez aplikacije. Svjetložuti ton znak je urednog stanja. Tamniji, gotovo jantarni ton znači da je posljednji gutljaj bio prerano. Učestale grčeve u listovima, naročito one koji se javljaju u predzoru, vrijedi prvo pokušati riješiti dodatnom čašom uz večeru i još jednom prije spavanja.
Bolje je piti malo, ali često. Pola litre iskapljene odjednom uglavnom završi u bubrezima prije nego što stigne do mišića. Čaša uz svaki obrok i još dvije između doručka, ručka i večere pokrivaju gotovo dvije litre, a da na to uopće ne treba misliti.
Čaj od đumbira protiv upala
U ajurvedi i kineskoj medicini đumbir se preporučuje kod tegoba s krvotokom već najmanje dvije i pol tisuće godina. Aktivni spojevi u korijenu, gingeroli i šogaoli, blokiraju iste enzime na koje cilja i ibuprofen, doduše blaže i bez nuspojava na želudac. Kod upala koje izazivaju širenje boli niz nogu, primjerice kod išijasa, redovita šalica može osjetno olakšati hod.
Priprema je nezahtjevna. Komad svježeg korijena veličine palca oguli se, nareže na tanke listiće i prokuha desetak do petnaest minuta. Nakon što se otopina prelije u šalicu, dodaje se kriška limuna i žličica meda. Tekućina je najljekovitija kada se pije topla, ujutro nakon ustajanja ili u kasno popodne kada noge već šalju prve signale umora.
Učinak ide u dva smjera odjednom. Đumbir djeluje iznutra na biokemiju upale. Toplina tekućine kroz vagusni živac opušta napete listove i smiruje refleks koji noću izaziva grčeve. Uredskim radnicima koji satima sjede pred ekranom takav ritual može razlomiti zastoj krvi u nogama i ublažiti onaj mukli pritisak iza koljena.
Sok od cikle za cirkulaciju
Cikla se kod nas obično završi u salati s češnjakom ili pod ulupanim sirom. Šteta, jer u sirovom soku krije rijetko bogatstvo nitrata. Tijelo ih u sluznici usta i u krvotoku pretvara u dušikov monoksid, plin koji popušta zategnute stijenke krvnih žila i pušta krv da slobodnije teče.
Kada krv lakše prolazi kroz vene listova i bedara, manje zaostaje u potkoljenicama. Stoga olovni umor nakon smjene ili dugog stajanja popušta brže. Britanski biciklisti olimpijskog kalibra pijuckaju koncentrat sirove cikle dva sata prije starta upravo zato da prošire arterije i pošalju više kisika u natovarene mišiće. Slabija venska cirkulacija, koja s godinama uzrokuje proširene vene i osjećaj težine iznad gležnja, jednako dobro reagira na isti princip, samo u sporijem ritmu i bez ambicija za medalju.
Dovoljno je između jednog i dva decilitra svježe ocijeđenog soka uz doručak. Zemljani okus mnogi teško podnose, no jabuka unesena u sokovnik istodobno s ciklom potpuno mijenja profil. Mrkva donosi slatkoću, limun otupi onaj karakterističan trag tla. Roza ili rubinski urin nakon takvog doručka samo je pigment betalain koji prolazi kroz bubrege, beturija je stručni izraz, i nestaje sam od sebe u roku od jednog dana.
Topli napitak od kurkume
Kurkumin, žuti pigment iz korijena kurkume, već desetljećima privlači pažnju farmakologa. Piperin iz crnog papra povećava njegovu apsorpciju u krvi i do dvije tisuće posto. Bez papra bi gotovo cijela doza prošla crijevima neiskorištena. Indijske kuhinje to znaju stoljećima, pa kurkuma i papar tamo gotovo nikad ne idu odvojeno. Iz tog je para nastalo i haldi doodh, mliječni napitak koji se na engleskom udomaćio kao zlatno mlijeko.
Recept stane u dvije minute. Čaša ugrijanog mlijeka, pola žličice mljevene kurkume, zrno svježe samljevenog papra, žličica meda kada se napitak malo prohladi. Komadić sirovog đumbira pojačava protuupalno djelovanje i daje pikantan trag. Tko ne podnosi kravlje mlijeko, posegne za zobenim ili kokosovim, samo dovoljno masnim da kurkumin nađe na čemu otputovati u krv, jer riječ je o spoju topivom u masti.
Šalica ide pola sata prije spavanja. Topla tekućina spušta razinu kortizola, kurkumin tijekom noći radi na pozadinskoj upali u tetivama i mišićima, a jutro nakon nekoliko tjedana ritma obično donese lakše ustajanje iz kreveta i mekše prve korake po podu.
Sok od trešanja za grčeve
Kiselu višnju, onu pravu tamnocrvenu Prunus avium, mnogi pamte samo iz bakine pite. U koncentriranom soku ona je nešto sasvim drugo. Tamni pigmenti antocijani gase upalne signale u mišićima i ubrzavaju popravak mikroskopskih oštećenja koja noge skupe nakon napornog dana. Osim toga, kisela višnja je jedan od rijetkih prirodnih izvora melatonina, hormona koji uvodi tijelo u dubok san i mirno ga drži kroz cijelu noć.
Američki maratonci sok od tart cherry piju ritualno tjedan dana prije utrke i tri dana poslije nje, otkad su trening kampovi otkrili koliko skraćuje oporavak. Isti se princip prenosi i izvan atletike. Konobari, frizeri, medicinske sestre, učitelji koji satima stoje, prirodno akumuliraju mikroupale u listovima i potkoljenicama. Sok od višanja ne briše grčeve preko noći, ali nakon dva ili tri tjedna probuđena potkoljenica u tri ujutro postane sve rjeđa pojava.
Bira se sok bez dodanog šećera, ako je moguće od Montmorency sorte koja drži najviše antocijana. Dvije decilitarke oko sat vremena prije spavanja dovoljne su za odraslu osobu prosječne težine. Vrijedi ostati strpljiv. Učinak se ne osjeti prvo jutro, već polako, kroz nekoliko tjedana mirnijih buđenja.
Limunada s magnezijem
Magnezij u tijelu ima jednu od glavnih uloga u sceni s nogama. Bez njega mišić ne može pustiti stisak nakon kontrakcije. Posljedica se zna javiti kao oštar grč u listu usred noći, kao titranje vjeđe za radnim stolom ili kao nemirne noge koje ne daju spavati. Kalcij i kalij rade u istom timu, no magnezij je dirigent.
Limunada s prstovcem soli najbliža je domaća verzija izotonika koju ljekarne prodaju u vrećicama. Pola žličice himalajske ili obične morske soli otopljene u litri vode i sok jednog limuna stvore otopinu sličnog osmotskog tlaka kao krvna plazma. Natrij iz soli, kalij iz limuna i vlastite zalihe vode brzo se ujedine u krvotoku, pa hidracija stigne do potkoljenica brže nego iz obične vode iz pipe. U trgovinama se za istu funkciju plaća dvostruko, uz dodatak šećera i bojila.
Ozbiljniji deficit pokriva tekući magnezijev citrat ili bisglicinat iz ljekarne. Crijeva ga prepoznaju kao hranu, a ne kao mineral, pa ulazi mirno i bez nuspojava koje dolaze s jeftinim oksidnim oblikom. Tanjurić bučinih sjemenki uz film, šaka badema na poslu, kockica tamne čokolade nakon večere, sve to skupi dnevne potrebe za magnezijem bez ijedne tablete. Jutro tada počinje mekše i bez sjećanja na probuđenu potkoljenicu.
Zeleni čaj i venska podrška
Stijenke krvnih žila s godinama gube elastičnost. Katehini iz zelenog čaja, posebice EGCG, drže kolagen u stijenkama na okupu i koče enzime koji ga razgrađuju. Kod ljudi sklonih varikoznim venama redovita šalica može odgoditi onaj trenutak kada se prve plave nitkice počnu nazirati ispod kože iznad gležnja, a kronični osjećaj olovne noge nakon smjene postaje rjeđi.
Dvije do tri šalice tijekom dana razumna su mjera. Posljednja se pije najkasnije oko četiri popodne, jer kofein u zelenom čaju traje u krvi dulje nego se misli i zna ukrasti dva sata dubokog sna. Pravi okus dolazi iz vode koja nije proključala. Šezdeset do osamdeset stupnjeva izvlači aminokiseline i blage gorčine, dok kipuća voda otpušta gorke tanine i taloži štetan utisak na nepcu.
Razrjeđivači krvi, varfarin ili noviji oralni antikoagulansi, ne idu skupa s velikim količinama zelenog čaja. Vitamin K iz lišća radi protiv tablete. Tko pije takvu terapiju, dvije šalice tjedno još su prihvatljive, ali ritual koji prelazi tu granicu vrijedi spomenuti liječniku na sljedećoj kontroli.
Napitci koje treba zaobići
Nisu sva pića saveznik. Neka noge plate skuplje nego što vlasnik nazdravi.
Vino i pivo prvo razvuku kapilare ispod kože, pa lice zarumeni, a koža na listovima postane toplija. Nekoliko sati kasnije, kad jetra završi razgradnju etanola, tijelo ostaje s manjkom tekućine i s minimalno smanjenom razinom magnezija. Grč u tri ujutro nakon prijateljske večere s bocom vina poznat je svakome tko ima naviku oštrijeg vikenda. Slatka gazirana pića rade na drukčiji način. Fruktozni sirup hrani upalne procese u tetivama i u stijenkama vena, a fosforna kiselina veže kalcij u kostima. Energetska pića spajaju najgore od oba svijeta, šećer i kofein u dozama koje istovremeno dehidriraju i pothranjuju kroničnu upalu.
Kava nije zlikovac, samo zahtijeva ravnotežu. Jutarnja šalica i još jedna nakon ručka ulaze u zonu komfora većine odraslih. Tko gura četvrtu ili petu, tek tada može računati s blagim diuretskim učinkom. Stara pravila i dalje vrijede: čaša vode prati svaki espresso, a posljednja kava popije se najkasnije šest sati prije gašenja svjetla. Inače će noćni san biti plitak, a probuđenje s ukočenim listovima gotovo zajamčeno.
Praktičan plan za svaki dan
Nijedna jedinstvena čaša ne rješava sve. Tek slojevit raspored kroz dvanaest sati pokriva sve potrebe nogu.
Dan počinje čašom mlake vode s par kapi limuna prije nego što kava uopće dođe do filtra. Probava se budi, jetra dobiva blagi poticaj. Uz doručak ide šalica zelenog čaja umjesto druge kave. Sredinom prijepodneva čista voda iz boce na stolu, pa još jedna prije ručka. Poslije ručka, kada krv otiče u trbuh i noge se počnu lijeniti, pomaže šalica đumbira ili pola decilitra svježeg soka od cikle. Kasno popodne opet voda, eventualno limunada s prstovcem soli ako je dan bio fizički zahtjevan. Pola sata prije spavanja stiže izbor: zlatno mlijeko za one koji žele duboko isključiti tijelo ili sok od kisele višnje za smirivanje noćnih grčeva.
Takvim ritmom potkoljenice dobiju kontinuiranu hidraciju, gase pozadinske upale, dobivaju mineralne potpore i opuštaju se prema večeri. Većina osjeti razliku tek nakon trećeg ili četvrtog tjedna dosljednog ponavljanja. Prije se promjena gotovo i ne primjećuje, a zatim odjednom postane jasno da se ujutro ustaje lakše.
Postoje situacije u kojima nijedan napitak nema posao. Otečena, vruća i bolna noga, posebice samo jedna, znak je za hitan posjet liječniku. Crvenilo koje se širi prema bedru, koža koja mijenja boju u plavičastu ili ljubičastu, bol koja ne popušta nakon dva ili tri dana mirovanja, sve to spada u ordinaciju, a ne u kuhinju. Duboka venska tromboza i napredna venska insuficijencija ne čekaju na čaj.
Za sve ostalo, za one obične umorne dane na nogama, čaša u pravom trenutku napravi više nego što se obično misli.
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