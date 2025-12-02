Što se sve događa s vašim tijelom ako se budite dok je vani mrak?

"Kada se stalno budite u mraku, od vašeg tijela se traži da nadjača neke vrlo stare biološke ritmove. Svjetlost je primarni regulator vašeg cirkadijalnog ritma, unutarnjeg sata koji pomaže vašem tijelu da odluči kada će se osjećati budno, a kada pospano. Kada se probudite prije izlaska sunca, vaš mozak ne prima taj jutarnji svjetlosni signal", rekla je liječnica Suzanne Wylie za Metro.co.uk.