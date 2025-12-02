Što se sve događa s vašim tijelom ako se budite dok je vani mrak?

Mnogima predstavlja izazov ujutro se izvući iz toplog kreveta dok još uvijek vlada mrkli mrak i otići na posao. Ovo može značajno utjecati na vaše zdravlje.
"Kada se stalno budite u mraku, od vašeg tijela se traži da nadjača neke vrlo stare biološke ritmove. Svjetlost je primarni regulator vašeg cirkadijalnog ritma, unutarnjeg sata koji pomaže vašem tijelu da odluči kada će se osjećati budno, a kada pospano. Kada se probudite prije izlaska sunca, vaš mozak ne prima taj jutarnji svjetlosni signal", rekla je liječnica Suzanne Wylie za Metro.co.uk.
Bez svjetlosti ne dolazi do porasta kortizola koji nas čini budnima, niti do pada melatonina koji bi trebao olakšati buđenje. Ovo često dovodi do ošamućenosti i sporijeg kognitivnog procesiranja.
"Izloženost jutarnjoj svjetlosti pomaže u regulaciji serotonina koji poboljšava raspoloženje tijekom dana i pomaže u pretvaranju u melatonin noću. Kada se ljudi stalno bude u mraku, loše su raspoloženi, razdražljivi su i imaju smanjenu motivaciju", kazala je, prenosi Klix.ba.
Poteškoće s koncentracijom
To je dijelom razlog zašto sezonski afektivni poremećaj (SAD) postaje češći zimi, kada su noći dulje. No, čak se i ljudi koji nemaju sezonski afektivni poremećaj osjećaju usporeno i imaju poteškoće s koncentracijom.
Buđenje iz dubokog sna dok je vani još uvijek mrak zapravo može pogoršati kvalitetu našeg sna. To može poremetiti cirkadijalni ritam i promijeniti oslobađanje hormona poput melatonina.
"Ova se razina obično povećava navečer kako bi se potaknuo san, a opada ujutro kako bi nam pomogla da se probudimo, dok produženi periodi mraka mogu poremetiti ove signale, što dovodi do isprekidanog sna", objasnila je.
Loš san povezan je s povećanim rizikom od visokog krvnog tlaka, dijabetesa tipa 2 i debljanja jer ometa metaboličku regulaciju.
"Određene imunološke stanice slijede dnevne ritmove i aktivnije su u određeno doba dana. Poremećaj sna i neusklađen biološki sat mogu smanjiti učinkovitost imunološkog odgovora", kazala je.
Metabolizam je još jedna stvar na koju utječe buđenje prije zore zato što je povezan s cirkadijalnim ritmom.
