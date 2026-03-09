pavlović i crnalić
Liječnici uoči Svjetskog dana bubrega: Najvažnije je podizati svijest!
Nina Kljenak
|
09. ožu. 2026. 17:30
|
0komentara
Profesor Draško Pavlović (HDNDT) i Oskar Crnalić (KOHOM) gostovali su u N1 studiju uživo uoči Svjetskog dana bubrega koji se obilježava drugog četvrtka u ožujku
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
N1 Komentar
|
prije 9h|
Boris Dežulović
|
prije 9h|
Oglas
Oglas
Najnovije
Pregled dana
|
prije 0 min.|
Oglas
Oglas