Profesor s Veterine: Sve ove bolesti koje sada spominjemo smo mi učili kao neke daleke bolesti

"Sve te stvari koje su rezultat razvoja modernog društva nećemo mijenjati, nećemo prestati putovati, ali moramo osvijestiti da je epidemiološka situacija drugačija. Imamo sedam, osam što prisutnih što prijetećih bolesti u Hrvatskoj. Struka to može pratiti, nije joj iznenađenje, ali javnost od toga zazire. Ja bih sve molio da sve ovo što sam rekao provjere i prema tome formiraju stav. Ne treba ni autoritete slušati slijepo, ali postoje dostupne informacije. Situacija se promijenila, pojavljivat će se i nove bolesti i ponovno će se ljudi čuditi", kaže Barbić i dodaje kako vjeruje da se kriza može prebroditi uz poštivanje struke i odgovornost.