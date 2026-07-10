Tko ne smije jesti cimet

Istraživanja koja je dijelom financirao američki Nacionalni centar za komplementarno i integrativno zdravlje (NCCIH) ukazala su da pojedini fitospojevi iz cimeta, poput cinamaldehida, mogu stupiti u interakciju s citostaticima i drugim lijekovima koji se primjenjuju u onkološkoj terapiji. Mehanizmi tih interakcija još nisu u potpunosti razjašnjeni, što samo po sebi opravdava oprez.