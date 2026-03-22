MITOVI I ISTINE
Trebate li piti jabučni ocat i pomaže li on stvarno kod mršavljenja?
Jabučni ocat je svestran saveznik u kuhinjskom ormariću - odličan je za dodavanje kiselosti jelima i koristi se u svemu, od salata do umaka i kiselih krastavaca.
Međutim, neki od njegovih najvećih obožavatelja uopće ga ne koriste za kuhanje. Umjesto toga, postalo je uobičajeno piti ga u malim količinama razrijeđenog s vodom, zbog njegovih navodnih zdravstvenih prednosti, piše BBC.
Tvrdi se da jabučni ocat pomaže u svemu, od mršavljenja i regulacije šećera u krvi do zdravlja crijeva i srca. Postoje čak i tvrdnje da se koristi kao terapija protiv raka - iako ne postoje vjerodostojni dokazi da može liječiti ili spriječiti ozbiljne bolesti.
Pa ima li istine u tvrdnjama o njegovim zdravstvenim prednostima?
Što je jabučni ocat?
Proizvodi se od fermentiranih jabuka i prodaje se filtriran (bistar) ili nefiltriran i nepasteriziran (sirov i organski), koji je mutan.
Upravo se potonji smatra zdravijim, jer sadrži živu "majčinu kulturu" dobrih bakterija.
"Ta 'majka' sadrži mnoge enzime i proteine te doprinosi dobrim bakterijama u tijelu", objašnjava dr. Darshna Yagni, predavačica biomedicinskih znanosti na Sveučilištu Middlesex, piše N1 Srbija.
Jabučni ocat također sadrži octenu kiselinu (prirodni sastojak octa). Neke studije na životinjama povezale su ga sa smanjenjem upale, što bi moglo pomoći kod stanja poput artritisa - iako to još nije potvrđeno kod ljudi.
Kako ljudi koriste jabučni ocat za zdravlje?
Hipokrat je koristio ocat za liječenje rana još 420. godine prije Krista, ali danas se najčešće savjetuje piti malu količinu dnevno, razrijeđenu s vodom.
Dijetetičarka i predstavnica Britanskog dijetetičkog udruženja, Nicola Ludlam-Raine, upozorava:
"Jabučni ocat je vrlo kiseo, pa postoji rizik od oštećenja zubne cakline i refluksa (žgaravice)."
Dostupni su i gumeni dodaci prehrani i dodaci prehrani od jabučnog octa, ali imajte na umu da su oni regulirani kao dodaci prehrani, a ne kao lijekovi.
Naravno, jabučni ocat može se koristiti i u pripremi hrane.
Pomaže li kod mršavljenja i skokova šećera u krvi?
Tvrdnje da jabučni ocat pomaže kod mršavljenja su kontroverzne, jer postoje oprečni znanstveni rezultati. Neka istraživanja sugeriraju da bi mogao pomoći, dok druga ne nalaze nikakav učinak.
Ludlam-Raine nije uvjerena dokazima:
„Većinu potencijalnih koristi za gubitak težine i kontrolu šećera možete dobiti od drugih vrsta octa.“
Dokazi o smanjenju apetita i regulaciji šećera nakon obroka s visokim udjelom ugljikohidrata zasad su ograničeni.
Studija iz 2016. (BBC-jeva emisija Trust Me, I'm A Doctor u suradnji sa Sveučilištem Aston) nije pokazala nikakav učinak na gubitak težine tijekom osam tjedana.
Utječe li na kolesterol i zdravlje srca?
Iako nije pomogao u gubitku težine, ista studija je otkrila da jabučni ocat može sniziti razinu kolesterola.
Ove rezultate podržava istraživanje dr. Kanea Clarka sa Sveučilišta Coventry, koje je pokazalo da redovita konzumacija jabučnog octa snižava kolesterol i donosi određene koristi osobama s dijabetesom tipa 2.
Budući da je visoki kolesterol značajan faktor rizika za srce, neke analize sugeriraju da jabučni ocat može imati pozitivan učinak na čimbenike povezane s kardiovaskularnim bolestima.
Može li se jabučni ocat boriti protiv infekcija?
Dr. Yagni je također istraživao jabučni ocat. Nakon osobnog iskustva, provela je laboratorijska ispitivanja.
Testirala je mogu li antimikrobna svojstva jabučnog octa djelovati protiv bakterija poput E. coli i MRSA.
Rezultati su bili pozitivni - u laboratorijskim uvjetima, jabučni ocat bio je do 90% učinkovit kao antibiotik. Istraživanja su također pokazala da može smanjiti upalu.
Međutim, naglašava da to ne znači da jabučni ocat može zamijeniti antibiotike ili da bi se trebao koristiti za liječenje infekcija.
Je li dobar za zdravlje crijeva?
Kao fermentirana hrana, ocat se općenito smatra dobrim za crijeva.
Zbog živih kultura u sirovom jabučnom octu, smatra se da ima pozitivan učinak na mikrobiom. Međutim, studije o stvarnom utjecaju su male i treba ih tumačiti s oprezom.
Zaključak
Je li jabučni ocat zaista vrijedan toga? Dokazi su mješoviti i ograničeni.
Svi stručnjaci ističu da je potrebno mnogo više istraživanja kako bi se s pouzdanjem tvrdilo da jabučni ocat ima značajne zdravstvene prednosti.
Iako neka istraživanja pokazuju potencijal, posebno u vezi sa snižavanjem kolesterola, to ne znači da može zamijeniti propisanu terapiju.
Ludlam-Raine savjetuje da se držite stare izreke - "jedna jabuka dnevno":
"Sadrži više vlakana za zdravlje crijeva i antioksidansa."
"Ako želite uključiti jabučni ocat u svoju prehranu, koristite ga u salatama s maslinovim uljem i paprom umjesto da ga pijete."
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare