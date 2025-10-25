U Hrvatskoj se svake godine rodi nekoliko djece s rascjepom kralježnice: Ovo su rizični faktori

Ovogodišnje obilježavanje Svjetskog dana spina bifide posvećeno je povezivanju stručnjaka, roditelja i djece te razmjeni iskustava u organizaciji Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Poliklinike za dječje bolesti Helena. Na skupu će biti predstavljene novosti u liječenju spine bifide te panel o temi sporta i važnosti aktivnog života za djecu i mlade s invaliditetom.