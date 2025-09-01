Visok tlak: U Americi pomaknuta granica za propisivanje lijekova

Nove smjernice o visokom tlaku, koje su izdale Američka udruga za srce (AHA) i Američki koledž kardiologa (ACC), ističu potrebu za ranijim tretmanom hipertenzije, minimalnim unosom alkohola i većom pažnjom na krvni tlak tijekom i nakon trudnoće.
Visok tlak ili hipertenzija je najrasprostranjeniji i najlakše promjenjivi faktor rizika za razvoj kardiovaskularnih bolesti.
Iako je česta, hipertenzija je često asimptomatska i nedovoljno liječena – samo oko četvrtine odraslih s visokim tlakom ima stanje pod kontrolom.
Iako je visok krvni tlak čest i često "tihi ubojica", pravilnim promjenama životnog stila i lijekovima stanje se može vrlo dobro kontrolirati. Ranije i adekvatno liječenje smanjuje rizik od srčanih bolesti, moždanog udara, demencije i kroničnih bolesti bubrega, piše Danas.rs.
Što se mijenja u novim smjernicama
Iako su granice krvnog tlaka ostale iste (normalan tlak <120/80 mmHg), nova smjernica preporučuje ranije i agresivnije liječenje. Dok su se ranije terapija i lijekovi preporučivali tek kod vrijednosti 140/90 mmHg, sada se tretman može započeti i kod vrijednosti 130–139/80–89 mmHg (faza 1 hipertenzije), piše Healthline.
Liječnici prvo preporučuju promjene životnog stila u trajanju od tri do šest mjeseci, a ako tlak ostane visok, može se dodati medikamentozna terapija.
Alkohol i hipertenzija
Nove smjernice naglašavaju da je najbolje potpuno izbjegavati alkohol, posebno kod osoba s hipertenzijom. Ako se ipak konzumira, preporuka je najviše dva pića dnevno za muškarce i jedno piće dnevno za žene. "Ne postoji sigurna količina alkohola za srce," ističu stručnjaci.
Sol i životni stil i dalje ključni
Smanjenje unosa natrija ostaje ključ prevencije hipertenzije. Preporučuje se manje od 2.300 mg dnevno, a idealno oko 1.500 mg (oko ¾ žličice). Uz to, važno je:
- koristiti zamjene za sol bogate kalijem
- birati jela s manje soli u restoranima
- čitati nutritivne deklaracije i izbjegavati namirnice bogate natrijem
- preskakati posudu sa soli za stolom
Hipertenzija i trudnoća
Trudnice i žene koje planiraju trudnoću trebaju "znati svoje brojke".
Visok krvni tlak tijekom trudnoće može dovesti do ozbiljnih komplikacija: preeklampsije, moždanog udara, problema s bubrezima i prijevremenog poroda.
Posebna pažnja posvećuje se i postpartalnom razdoblju.
Gubitak težine i zdravlje srca
Dijeta DASH i redovito vježbanje ostaju standardne preporuke za snižavanje krvnog tlaka. Čak i umjeren gubitak od 5% tjelesne mase može donijeti značajne zdravstvene koristi. GLP-1 lijekovi i bariatrijska kirurgija također mogu doprinijeti smanjenju tlaka kod osoba s viškom kilograma.
