Što se mijenja

Visok tlak: U Americi pomaknuta granica za propisivanje lijekova

N1 Info
01. ruj. 2025. 08:23
Krvni tlak
Ilustracija / Pixabay

Nove smjernice o visokom tlaku, koje su izdale Američka udruga za srce (AHA) i Američki koledž kardiologa (ACC), ističu potrebu za ranijim tretmanom hipertenzije, minimalnim unosom alkohola i većom pažnjom na krvni tlak tijekom i nakon trudnoće.

Visok tlak ili hipertenzija je najrasprostranjeniji i najlakše promjenjivi faktor rizika za razvoj kardiovaskularnih bolesti.

Iako je česta, hipertenzija je često asimptomatska i nedovoljno liječena – samo oko četvrtine odraslih s visokim tlakom ima stanje pod kontrolom.

Iako je visok krvni tlak čest i često "tihi ubojica", pravilnim promjenama životnog stila i lijekovima stanje se može vrlo dobro kontrolirati. Ranije i adekvatno liječenje smanjuje rizik od srčanih bolesti, moždanog udara, demencije i kroničnih bolesti bubrega, piše Danas.rs.

Što se mijenja u novim smjernicama

Iako su granice krvnog tlaka ostale iste (normalan tlak <120/80 mmHg), nova smjernica preporučuje ranije i agresivnije liječenje. Dok su se ranije terapija i lijekovi preporučivali tek kod vrijednosti 140/90 mmHg, sada se tretman može započeti i kod vrijednosti 130–139/80–89 mmHg (faza 1 hipertenzije), piše Healthline.

Liječnici prvo preporučuju promjene životnog stila u trajanju od tri do šest mjeseci, a ako tlak ostane visok, može se dodati medikamentozna terapija.

Alkohol i hipertenzija

Nove smjernice naglašavaju da je najbolje potpuno izbjegavati alkohol, posebno kod osoba s hipertenzijom. Ako se ipak konzumira, preporuka je najviše dva pića dnevno za muškarce i jedno piće dnevno za žene. "Ne postoji sigurna količina alkohola za srce," ističu stručnjaci.

Sol i životni stil i dalje ključni

Smanjenje unosa natrija ostaje ključ prevencije hipertenzije. Preporučuje se manje od 2.300 mg dnevno, a idealno oko 1.500 mg (oko ¾ žličice). Uz to, važno je:

  • koristiti zamjene za sol bogate kalijem
  • birati jela s manje soli u restoranima
  • čitati nutritivne deklaracije i izbjegavati namirnice bogate natrijem
  • preskakati posudu sa soli za stolom

Hipertenzija i trudnoća

Trudnice i žene koje planiraju trudnoću trebaju "znati svoje brojke".

Visok krvni tlak tijekom trudnoće može dovesti do ozbiljnih komplikacija: preeklampsije, moždanog udara, problema s bubrezima i prijevremenog poroda.

Posebna pažnja posvećuje se i postpartalnom razdoblju.

Gubitak težine i zdravlje srca

Dijeta DASH i redovito vježbanje ostaju standardne preporuke za snižavanje krvnog tlaka. Čak i umjeren gubitak od 5% tjelesne mase može donijeti značajne zdravstvene koristi. GLP-1 lijekovi i bariatrijska kirurgija također mogu doprinijeti smanjenju tlaka kod osoba s viškom kilograma.

