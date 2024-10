Vježbe nakon moždanog udara: Ima ih šest, krenite odmah, pomoći će vam u bržem oporavku

Podijeli :

Povratak pokretljivosti i fine motorike nakon moždanog udara, ovisno o njegovom intenzitetu, može biti prilično izazovno. No, upravo zato je, u prvih pola godine nakon moždanog udara, potrebno započeti s rehabilitacijom, odnosno vježbama koje će ubrzati proces oporavka.

Nakon moždanog udara, povratak fizičkim aktivnostima, čak i onima najmanjeg intenziteta, označava veliki napredak i značajno pridonosi daljnjem oporavku.

Vježbanje nakon moždanog udara ima iznimno pozitivan utjecaj na fizičko, ali i mentalno zdravlje.

Također, brojna su istraživanja pokazala kako je rehabilitacija u prvih šest do osam mjeseci nakon moždanog udara najvažnija za dobar oporavak i što manje posljedica tijekom života.

Zašto vježbati nakon moždanog udara?

Vježbanje i druga fizička aktivnost nakon moždanog udara prvenstveno je važno jer značajno smanjuje rizik od pojave drugog moždanog udara i to zato jer:

– usporava začepljenje arterija

– čuva zdravlje srca

– snižava krvni tlak

– održava zdravu razinu šećera u krvi

– snižava razinu kolesterola

– uz promjene u prehrani, pomaže u gubitku tjelesne težine

– povećava mišićnu snagu

Uz sve navedene stavke, vježbanje nakon moždanog udara povećava razinu energije, smanjuje umor i poboljšava kvalitetu sna što pozitivno utječe i na mentalno zdravlje.

Poboljšanju mentalnog zdravlja pridonijet će i to što se, s pozitivnim fizičkim promjenama, osoba osjeća samostalnije i manje ovisno o pomoći drugih osoba.

Vježbe nakon moždanog udara

Ako ste se prije moždanog udara bavili određenim sportom ili nekom drugom aktivnošću poput vožnje bicikla, trčanja, plivanja i slično, kada se počnete osjećati dovoljno dobro i spremno, možete se postepeno početi vraćati tim aktivnostima.

To će definitivno ubrzati oporavak.

No, ako to nije slučaj potrebno je započeti s drugim vježbama i to onima najmanjeg intenziteta koji kasnije, kako se budete oporavljali, možete pojačavati.

Svaku je vježbu potrebno izvoditi barem četiri puta na tjedan.

1. Ekstenzija koljena

Za ovu tjelovježbu sjednite na rub stolice pa jednu po jednu nogu polagano pružajte prema van i podižite dok ne dođe u ravninu s kukovima.

Ovu je vježbu, za svaku nogu potrebno ponoviti između 10 i 15 puta ovisno o mogućnostima.

2. Razgibavanje gležnjeva

Ova se vježba također radi u sjedećem položaju i to tako da, dok sjedite, jednu nogu stavite preko druge tako da se gležanj nalazi na koljenu.

Potom rukom primite stopalo i polagano ga zakrećite u jednom smjeru tako da napravite puni krug pa u drugom. Ponovite nekoliko puta.

3. Zakretanje trupa

Ova je vježba odlična za jačanje mišića trupa i održavanje dobre posture. Ovu ćete vježbu odraditi tako što ćete sjesti na rub stolice te se trupom polagano zakretati prema naslonu.

Prvo na jednu stranu pa na drugu. Ovu vježbu, za svaku stranu, ponovite desetak puta.

4. Koljena prema prsima

Ova se vježba izvodi u ležećem položaju i to tako da legnete na leđa, ruke pružite uz tijelo pa koljena polagano, naizmjence i što je više moguće, približite prsima.

Ponovite desetak puta sa svakim koljenom.

5. Premještanje boce s vodom

Vježba premještanja boce s vodom ima odličan učinak za jačanje mišića ruku te povratak osjeta u prstima.

Ovu ćete vježbu izvesti tako što ćete pred sebe na stol staviti manju bocu vode koju ste prethodno napunili vodom.

Bocu obgrlite s obe šake i to tako da vam palčevi budu uspravni pa, na stolu s bocom radite polagane kružne pokrete u smjeru kazaljke na satu i obrnuto.

Pokrete u svakom smjeru ponovite po deset puta.

6. Okretanje olovke

Ako vam je, nakon moždanog udara, potrebno vratiti finu motoriku, vježba okretanja olovke je idealna za to.

Za ovu vježbu jednostavno na stol stavite olovku pa ju pokušajte uhvatiti prstima bez podizanja od stola i tako ju zavrtjeti kako bi napravila nekoliko krugova.

Zaključak

Rehabilitacija nakon moždanog udara iznimno je važna u prvih 6 do 8 mjeseci jer su tada šanse za potpuni ili gotovo potpuni oporavak najveće.

Rehabilitacija nakon moždanog udara uključuje brojne vježbe niskog intenziteta kojima je cilj povećati pokretljivost cijeloga tijela te poboljšati finu motoriku.

Vježbe je nakon moždanog udara važno izvoditi sporo i kontrolirano, ali što češće, odnosno barem četiri dana u tjednu, kako bi napredak bio što vidljiviji.

