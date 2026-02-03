Oglas

VREMENSKA PROGNOZA

Stiže jače pogoršanje, danima će kišiti, snijeg već pada na Zavižanu

author
Tea Blažević
|
03. velj. 2026. 07:19
pixabay
Uwe Hoh from Pixabay / ILUSTRACIJA

Donosimo vremensku prognozu naše meteorologinje Tee Blažević

Oglas

Pretežno je oblačno diljem Hrvatske, mjestimice ima i magle. Kiša pada u dijelu unutrašnjosti kao i na dijelu obale, stoga se u mnogim mjestima vozi po mokrim kolnicima. Na Zavižanu pada slab snijeg.

WEBCAM
HRIBI.NET

U nastavku utorka oborina će se intenzivirati, osobito tijekom večeri, padat će u većini krajeva Hrvatske. Puhat će jako jugo, čak i olujno na moru, u gorju će biti pojačanog jugoistočnjaka. Na kišovite i vjetrovite prilike upozorava sustav Meteoalarm Državnog hidrometeorološkog zavoda. 

Srijeda također donosi čestu oborinu, kišu i pljuskove, mjestimice i grmljavinu. Oborina će lokalno biti obilnija duž Jadrana i uz Jadran. Bit će i vjetrovito, puhat će olujno jugo, vjetar će biti pojačan i u Gorskoj i istočnoj Hrvatskoj.

Nestabilno će biti i tijekom četvrtka, osobito ujutro će još oborina biti česta, mjestimice i obilna duž Jadrana i uz Jadran. U gorju treba računati na snijeg. 

U petak će stići novi val obilnije oborine. 

Nestabilno će biti i za vikend, mjestimice s kišom i pljuskovima, u gorju i snijegom. 

Teme
Vremenska prognoza

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ