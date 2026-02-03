VREMENSKA PROGNOZA
Stiže jače pogoršanje, danima će kišiti, snijeg već pada na Zavižanu
Donosimo vremensku prognozu naše meteorologinje Tee Blažević
Pretežno je oblačno diljem Hrvatske, mjestimice ima i magle. Kiša pada u dijelu unutrašnjosti kao i na dijelu obale, stoga se u mnogim mjestima vozi po mokrim kolnicima. Na Zavižanu pada slab snijeg.
U nastavku utorka oborina će se intenzivirati, osobito tijekom večeri, padat će u većini krajeva Hrvatske. Puhat će jako jugo, čak i olujno na moru, u gorju će biti pojačanog jugoistočnjaka. Na kišovite i vjetrovite prilike upozorava sustav Meteoalarm Državnog hidrometeorološkog zavoda.
Srijeda također donosi čestu oborinu, kišu i pljuskove, mjestimice i grmljavinu. Oborina će lokalno biti obilnija duž Jadrana i uz Jadran. Bit će i vjetrovito, puhat će olujno jugo, vjetar će biti pojačan i u Gorskoj i istočnoj Hrvatskoj.
Nestabilno će biti i tijekom četvrtka, osobito ujutro će još oborina biti česta, mjestimice i obilna duž Jadrana i uz Jadran. U gorju treba računati na snijeg.
U petak će stići novi val obilnije oborine.
Nestabilno će biti i za vikend, mjestimice s kišom i pljuskovima, u gorju i snijegom.
