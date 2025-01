Boklag: United Grupa od sada i energetska tvrtka, nekoliko razloga za odluku

Podijeli :

"United Grupa je odlučila ući u proizvodnju obnovljive električne energije investiranjem 120 milijuna eura u četiri projekta obnovljive energije u Bugarskoj. Govorimo o tri solarne elektrane i jednoj vjetroelektrani, s ukupnom proizvodnjom od 310 tisuća megavat-sati godišnje do 2027. godine", rekla je izvršna direktorica United Grupe Victoriya Boklag i navela da United Grupa nije samo telekomunikacijska i medijska, već i energetska tvrtka.

Danas je United Group najavila ulazak u sektor proizvodnje energije u Bugarskoj. Koji je razlog ovom potezu?

“Drago mi je što sam ovdje kako bih najavila da od sada nismo samo telekomunikacijska i medijska, već i energetska kompanija.

Prije svega, opisat ću ono što trenutačno radimo. United Group je odlučila ući u proizvodnju obnovljive električne energije investiranjem 120 milijuna eura u četiri projekta obnovljive energije u Bugarskoj. Govorimo o tri solarne elektrane i jednoj vjetroelektrani, s ukupnom proizvodnjom od 310 tisuća megavat sati godišnje do 2027. godine. Postoji nekoliko razloga zašto smo donijeli ovu odluku.

Prvo, javno smo se obvezali na održivost i postizanje nulte emisije u cijelom lancu vrijednosti do 2040. godine. Ovo je značajan korak u tom smjeru i konkretna akcija u korištenju obnovljive energije u našem lancu vrijednosti.

Aleksandra Subotić: Zelena energija ključna je za budućnost medijske industrije

Drugi razlog je također vrlo jednostavan. Očekujemo povećanje potrošnje električne energije u telekomunikacijskim mrežama. Dosta se govori o umjetnoj inteligenciji i kako će nam ona promijeniti živote. Vjerujem da će to postati stvarnost, ali to ima svoju cijenu, a to je povećana potrošnja električne energije. Zato moramo biti spremni odgovoriti na taj rast.

Treći razlog je više poslovne naravi. Svi pokušavamo eliminirati što je moguće više čimbenika volatilnosti u poslovanju. Baš zato, s obzirom na promjene cijena električne energije u posljednje tri-četiri godine, počevši od pandemije COVID-19, pa do ratova u Ukrajini i na Bliskom istoku, želimo osigurati dodatnu sigurnost kako bismo kontrolirali troškove električne energije, koji rastu iz godine u godinu. Zahvaljujući početnoj investiciji od 120 milijuna eura u Bugarskoj, do 2027. ćemo moći proizvesti 160% ukupne električne energije koju troše naše poslovnice u Bugarskoj, kao i 65% ukupnih potreba grupe na regionalnoj razini”

Zašto je Bugarska odabrana kao početno tržište za ovaj projekt?

“Bugarska je naše najveće tržište po prihodima i veličini. Više od jedne trećine ukupne potrošnje električne energije u kompaniji United Group dolazi iz Bugarske. To je bio jedan od razloga. Naravno, odluke nikada ne donosimo samo zbog jednog razloga. Drugi razlog je povoljno poslovno okruženje koje trenutačno postoji u Bugarskoj, kako za poslovanje uopće, tako i za projekte obnovljive energije.”

Planirate li proširiti energetski projekt na druga tržišta ili ponuditi energiju kao izvozni proizvod?

“Apsolutno. Počinjemo s Bugarskom i početnom investicijom od 120 milijuna eura u četiri projekta. Naša želja je da realiziramo slične projekte i u drugim zemljama, možda čak i da proširimo projekt u Bugarskoj i uđemo u maloprodajni sektor, jer zbilja znamo kako raditi s rezidencijalnim korisnicima. Sad malo o kompaniji i tržištu. United Group je ušla na tržište Bugarske 2020. godine.”

Kako vam ide na bugarskom tržištu?

“Jako smo zadovoljni našim poslovanjem u Bugarskoj. Mnogi znaju da posjedujemo najvećeg telekomunikacijskog operatera, Vivacom, kao i najveću televizijsku kompaniju, Nova. Izuzetno smo zadovoljni jer je u posljednje četiri godine u Bugarskoj Nova uspjela održati vodeći položaj u gledanosti.

S druge strane, u telekomunikacijskom segment smo značajno investirali u infrastrukturu, uključujući 5G mreže, koje sada pokrivaju više od 90% zemlje, a lansirali smo i Eon, najpopularniju video platformu u jugoistočnoj Europi.

S investicijom od 120 milijuna eura United Group ulazi u proizvodnju vlastite obnovljive energije

Uz sve ove ključne inicijative i investiciju od otprilike 2,5 milijarde eura u Bugarskoj, možemo jasno vidjeti rast i uspjeh našeg poslovanja, jer nam je jasno da radimo nešto kako treba. Razgovaramo o bugarskom tržištu, ali posljednje tržište na koje je UG ušao je Grčka.”

Kako napreduju poslovi u Grčkoj?

“Vrlo dobro. Godina 2024. Bila je godina značajnog rasta, gdje smo slijedili strategiju postavljenu 2023. godine, ali smo nastavili i investirati u optičku infrastrukturu, što je bio jedan od naših glavnih prioriteta u Grčkoj. Također smo ulagali u razvoj 5G mreže i poboljšanje korisničkog iskustva. Kombinacija infrastrukture, proizvoda i korisničkog iskustva pokreće rast i uspjeh našeg telekomunikacijskog poslovanja.

Također, želim istaknuti da smo na dobrom putu da realiziramo program investicija vrijedan 2 milijarde eura, na koji smo se obvezali grčkoj javnosti prije nekoliko godina. Trenutačno smo na oko 800 milijuna eura ukupnih investicija, uz ono što smo već platili za konsolidaciju kompanija.

Ove godine smo također zaključili važna strateška partnerstva, uključujući konsolidaciju sportskog sadržaja kroz partnerstvo s Deutsche Telekom Cosmote, a zaključili smo i ugovor o korištenju optičke mreže kompanija OTE i Vodafone. To nam omogućava pružanje usluga diljem grčkog tržišta u pogledu optičke povezanosti. Govoreći ponovo o rastu, kao ključni igrači u jugoistočnoj Europi, koje strategije su potaknule vaš rast u telekomunikacijama i medijima?

Infrastruktura je na prvom mjestu. Druga stvar su proizvodi. Kad pogledate proizvode koje nude naši telekomunikacijski operateri, mnoge smo dizajnirali mi. Treća stvar je svakako korisničko iskustvo. Tome pridajemo veliko značenje. Mislim da radimo nešto ispravno, jer na svim tržištima imamo rastuću bazu korisnika na već zasićenom tržištu. Što se tiče medija, stvar je jednostavna; morate proizvoditi sadržaj koji je relevantan za vašu publiku. Mislim da su svi naši mediji, na svim tržištima na Kojima poslujemo, uspjeli ostati u vrhu, usprkos izazovima kao što su dolazak Netflixa i drugih streaming platformi. Do sada smo uspjeli zbilja privući i zadržati lokalnu publiku svojim programima.”

Upotreba medijskog sadržaja se drastično promijenila u posljednjem desetljeću. Koliko ste zadovoljni razvojem medijskih brendova kompanije UG?

“Na tržištima gdje imamo nacionalnu pokrivenost, držimo vodeće pozicije. Što se tiče kablovskih i sportskih kanala, ostajemo u prvih 20 najgledanijih kanala na platformama kablovskih operatera. Posebice sam zadovoljna načinom na koji proizvodimo vijesti i informiramo publiku o događanjima u svijetu, bilo da su u pitanju nacionalne TV postaje, portal ili kablovski kanali, koje imamo na drugim tržištima. Mislim da je ovo nešto što je UG duboko integrirao u svoje poslovanje, i zato vjerujem da nitko od naših 40 milijuna gledatelja ne može reći da nije čuo neku vijest iz nekog od naših izvora.”

Ako govorimo općenito o budućnosti, kako vidite promjene u medijskom i telekomunikacijskom krajoliku u narednih, recimo, pet godina?

Zanimljivo pitanje. Znamo da se već neko vrijeme u Europi priča o potrebi reforme sektora telekomunikacija i načina na koji je trenutačno organiziran. Ako ga usporedimo s drugim tržištima, kao što su SAD ili Kina, gdje imate tri do četiri operatera koji opslužuju stotine milijuna korisnika, situacija u Europi je posve drukčija. Ovdje imamo više od stotinu operatera koji opslužuju vrlo razbacano tržište s mnogo igrača i ograničenim brojem korisnika. Zato mislim da ćemo vidjeti promjene u definiranju telekomunikacijskog krajolika kako bi se sektoru omogućila veći obujam i konkurentnost.

Boklag: United Grupa ulazi u sektor obnovljivih izvora energije, početno ulaganje u Bugarskoj u vrijednosti od 120 milijuna eura

Drugi primjer je Slovenija, gdje trenutačno čekamo odobrenje za akviziciju četvrtog operatera, čime će tržište biti smanjeno s četiri na tri igrača. Smatramo da će to donijeti korist potrošačima i stvoriti veće i jače igrače na lokalnim tržištima. Osim toga, što se tiče telekomunikacijskog tržišta u narednih pet godina, očekujem da će se definirati pravila igre između telekom operatera koji investiraju u infrastrukturu i velikih tehnoloških kompanija, uglavnom iz SAD-a. Postoji veliki jaz, a stručnjaci se slažu da su potrebna ogromna ulaganja u infrastrukturu kako bi se zadovoljili rastući zahtjevi za većim kapacitetima, uvjetovani povećanim prometom od strane velikih tehnoloških kompanija i platformi. Iako postoji nesklad, mi nastavljamo investirati, vjerujući da je to ispravno, ali ostaje da vidimo kako će Europa i svijet riješiti ovu dilemu.

Što se tiče medija, važno je napomenuti da je medijska industrija suočena s još transformativnijim promjenama. Sada imamo puno streaming platformi na našim tržištima sa sjajnim sadržajem. Kako bi naši mediji ostali konkurentni, moraju se puno bolje obraćati mlađoj publici. Mislim da će to biti glavni pokretač naših odluka u vezi s medijima; kako privući i zadržati pažnju mlađe publike našim sadržajem, umjesto da prijeđu na nešto drugo. Dobro, to je što se tiče narednih pet godina.”

