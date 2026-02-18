Božinović predstavio novi Zakon o strancima, oporba nije zadovoljna: "Svjedočimo zamjeni stanovništva"

Božinović je napomenuo da su izmjene Zakona iz ožujka 2025. već u prvoj godini primjene dovele do konkretnih i mjerljivih pomaka, pa je broj izdanih dozvola za boravak i rad stranaca smanjen za oko 17 posto, na 170.723 izdane dozvole u prošloj godini. Pri tome se 47 posto odnosilo na novo zapošljavanje, 41 posto na produljenje postojećih dozvola, a 12 posto na sezonski rad, kazao je.