Broj nezaposlenih u Hrvatskoj manji nego prošle godine

Tijekom rujna ove godine, u evidenciju nezaposlenih novoprijavljeno je ukupno 15.215 osoba ili 10,7 posto više nego u rujnu lani. Pritom je 10.217 osoba ili 67,1 posto došlo iz radnog odnosa. U evidenciju nezaposlenih u prošlom je mjesecu ušlo i 2.398 osoba iz redovitoga školovanja (15,8 posto) te 2.600 osoba iz neaktivnosti (17,1 posto).