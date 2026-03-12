Čeka li nas usporavanje rasta plaća?

Hrvoje Japunčić, financijski analitičar, bio je gost Novog dana kod Nine Kljenak gdje je komentirao rast cijena energenata.
"Značenje Hormuškog tjesnaca i prolazak nafte i sve te turbulencije koje dovode do značajnih skokova cijena nafte i plina je dovelo do toga da predstavnici iz svojih naftnih rezervi puštaju značajnu količinu dok ne vidimo u kojem će smjeru odviti situacija na Bliskom istoku", kaže Japunčić i dodaje da će trebati tjedni, ako ne i mjeseci, za obnavljanje uništene infrastrukture.
"Trgovci su možda htjeli malo iskoristi ovu situaciju"
Japunčić je komentirao i rast cijena goriva i odgovorio misli li da će doći do nestašice.
"Postoje drugi izvori. Mišljenja sam da nestašica neće biti. Postoji problematika u naftnom segmentu derivata dizela, ali ne mislim da će doći do nestašice", kaže Japunčić i dodaje da ipak očekuje visoke oscilacije cijena na tržištu na dnevnoj bazi.
"Trgovci su možda htjeli malo iskoristi ovu situaciju. Po nekoj prirodi, količine plina i nafte ne nabavljate sve danas, nego u nekom vremenu po određenim cijenama, pa je možda bilo neke prilike za višu zaradu", smatra Japunčić.
"Moglo bi doći do usporavanja rasta plaća"
Japunčić se osvrnuo i na moguće ubrzanje inflacije i odgovorio očekuje li tu novi udarac na građane.
"Mišljenja sam da ćemo, nažalost, biti svjedoci da će se inflacijski trendovi ponovno okrenuti u smjeru povišenja, ali očekujem i puno bržu reakciju Europske centralne banke u smislu povećanja referentnih kamatnih stopa", kaže.
Za kraj dodaje i da moglo doći do usporavanja rasta plaća u nadolazećim mjesecima dok će cijene, najviše u segmentu hrane i energenata, vjerojatno rasti.
