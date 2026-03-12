Oglas

hrvoje japunčić

Čeka li nas usporavanje rasta plaća?

N1 Info
12. ožu. 2026. 09:36
hrvoje japunčić
N1

Hrvoje Japunčić, financijski analitičar, bio je gost Novog dana kod Nine Kljenak gdje je komentirao rast cijena energenata.

"Značenje Hormuškog tjesnaca i prolazak nafte i sve te turbulencije koje dovode do značajnih skokova cijena nafte i plina je dovelo do toga da predstavnici iz svojih naftnih rezervi puštaju značajnu količinu dok ne vidimo u kojem će smjeru odviti situacija na Bliskom istoku", kaže Japunčić i dodaje da će trebati tjedni, ako ne i mjeseci, za obnavljanje uništene infrastrukture.

"Trgovci su možda htjeli malo iskoristi ovu situaciju"

Japunčić je komentirao i rast cijena goriva i odgovorio misli li da će doći do nestašice.

"Postoje drugi izvori. Mišljenja sam da nestašica neće biti. Postoji problematika u naftnom segmentu derivata dizela, ali ne mislim da će doći do nestašice", kaže Japunčić i dodaje da ipak očekuje visoke oscilacije cijena na tržištu na dnevnoj bazi.

"Trgovci su možda htjeli malo iskoristi ovu situaciju. Po nekoj prirodi, količine plina i nafte ne nabavljate sve danas, nego u nekom vremenu po određenim cijenama, pa je možda bilo neke prilike za višu zaradu", smatra Japunčić.

"Moglo bi doći do usporavanja rasta plaća"

Japunčić se osvrnuo i na moguće ubrzanje inflacije i odgovorio očekuje li tu novi udarac na građane.

"Mišljenja sam da ćemo, nažalost, biti svjedoci da će se inflacijski trendovi ponovno okrenuti u smjeru povišenja, ali očekujem i puno bržu reakciju Europske centralne banke u smislu povećanja referentnih kamatnih stopa", kaže.

Za kraj dodaje i da moglo doći do usporavanja rasta plaća u nadolazećim mjesecima dok će cijene, najviše u segmentu hrane i energenata, vjerojatno rasti.

Hrvoje Japunčić

