Premium goriva od danas su znatno skuplja, nisu obuhvaćena vladinom regulacijom

Hina
10. ožu. 2026. 09:31
21.06.2022., Zagreb -Ilustracija za visoke cijene goriva Photo: Emica Elvedji/PIXSELL
Emica Elvedji/PIXSELL

Premium goriva od danas su znatno skuplja, jer nisu obuhvaćena vladinom regulacijom cijena.

Vlada je u ponedjeljak ponovno uvela regulaciju maloprodajnih cijena goriva, potaknuta rastom cijena nafte nakon izbijanja sukoba između SAD-a i Izraela s Iranom. Stoga je od danas osnovno benzinsko gorivo skuplje za četiri, a dizel za sedam eura i tako će biti iduća dva tjedna.

Cijena osnovnog eurodizela je 1,55 eura, dok osnovni eurosuper 95 stoji 1,50 eura. Bez mjera Vlade eurodizel bi stajao 1,72 eura, a osnovni eurosuper 1,55 eura.

Litra plavog dizela stoji 0,89 centi, što je devet centi više nego prošlog tjedna, ali i 17 centi manje kada bi se cijena formirala bez vladinih mjera. 

Kilogram UNP-a sada je 1,70 eura, tri centa više nego prije, ali i 17 centi manje nego što bi bio bez mjera vlade

Cjenovne promjene su, međutim, vidljive na premium gorivima.

Ina svoja premium dizelska goriva sada prodaje u prosjeku za 1,83 eura, dok su prošli tjedan bila 1,59 eura. Istu cijenu drži i Petrol, dok se prošli tjedan to gorivo na njegovim pumpama moglo naći za 1,62 eura. Tifon je sa prošlotjednih 1,59 eura skočio na 1,66 eura, a Shell sa 1,68 eura na 1,89 eura. 

Promjene su zahvatile i eurosuper 100. S dosadašnjih 1,88 eura Ina je to gorivo digla na 1,97 eura. Petrol je svoj premium eurosuper cijenio 1,89 eura, a sada je, kao i kod Ine, 1,97 eura. Tifon je poskupio tri centa, na 1,93 eura, a Shell šest, na istu cjenovnu razinu kao i Ina i Petrol.

Isto tako, treba znati i da  cijene tih goriva mogu biti više na autocestama. 

