Promjene su zahvatile i eurosuper 100. S dosadašnjih 1,88 eura Ina je to gorivo digla na 1,97 eura. Petrol je svoj premium eurosuper cijenio 1,89 eura, a sada je, kao i kod Ine, 1,97 eura. Tifon je poskupio tri centa, na 1,93 eura, a Shell šest, na istu cjenovnu razinu kao i Ina i Petrol.