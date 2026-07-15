Cigarete u Njemačkoj znatno poskupljuju - kutija 12 eura

Trenutno kutija od 20 cigareta u Njemačkoj košta oko osam eura. Sljedeće godine cijena bi mogla porasti na 9,10 eura. A prema novom dokumentu, cijena za 20 cigareta trebala bi se do 2030. godine postupno povećati na gotovo 11,78 eura. To bi bilo 42 centa više nego što je dosad bilo predviđeno. Prema nacrtu zakona njemačke vlade, svake će se godine povećavati i porezi na sitno rezani duhan, odnosno duhan za motanje cigareta, kao i na duhan za lulu, cigare i cigarilose.