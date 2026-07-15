za nekoliko godina
Cigarete u Njemačkoj znatno poskupljuju - kutija 12 eura
Gotovo 12 eura – toliko bi za nekoliko godina trebala stajati paklica cigareta. Prema jednom izvješću, njemačka vlada namjerava povećati porez na duhan više nego što je dosad bilo planirano.
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Trenutno vladajuća demokršćansko-socijaldemokratska koalicija, po svemu sudeći, namjerava povećati porez na duhan više nego što je dosad bilo najavljivano. To proizlazi iz takozvanog prijedloga formulacije njemačkog Ministarstva financija namijenjenog zastupničkim klubovima vladajuće koalicije, u koji je uvid imala Redakcijska mreža Njemačke (RND). Time bi se trebalo pridonijeti zaštiti javnog zdravlja, ali i povećati porezni prihodi.
Gotovo 12 eura po kutiji
Trenutno kutija od 20 cigareta u Njemačkoj košta oko osam eura. Sljedeće godine cijena bi mogla porasti na 9,10 eura. A prema novom dokumentu, cijena za 20 cigareta trebala bi se do 2030. godine postupno povećati na gotovo 11,78 eura. To bi bilo 42 centa više nego što je dosad bilo predviđeno. Prema nacrtu zakona njemačke vlade, svake će se godine povećavati i porezi na sitno rezani duhan, odnosno duhan za motanje cigareta, kao i na duhan za lulu, cigare i cigarilose.
Isto bi trebalo vrijediti i za zamjenske proizvode, poput tekućina za elektroničke cigarete. U tom bi se slučaju, prema navodima, porez povećavao svake godine za jedan cent po mililitru, piše DW.
I novinska agencija DPA izvijestila je o povećanju predviđenih poreznih stopa, pozivajući se na izvore iz vladajuće koalicije.
Za javno zdravlje – i državni proračun
Razlog za ovu izmjenu, prema navodima, je manjak u saveznom proračunu. Izvori iz vlade naveli su, prema izvješću Redakcijske mreže Njemačke, da „umjereno povećanje” ne služi samo konsolidaciji proračuna: „Povećanje služi i zaštiti javnog zdravlja, te je u skladu s ciljem Savezne vlade da smanji udio pušača među mladima i odraslima.”
Konkretno, više porezne stope trebale bi, prema tim navodima, donijeti dodatne porezne prihode procijenjene na 756 milijuna eura u 2027. godini. Uz postupna povećanja, ti će prihodi u sljedećim godinama nastaviti rasti te će 2030. godine premašiti tri i pol milijarde eura.
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