OD UTORKA
Stižu nove cijene: Hoćemo li plaćati najskuplje gorivo dosad?
Od idućeg utorka vozače bi na benzinskim postajama mogle dočekati više cijene goriva.
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Ovo su cijene goriva ako Vlada ne intervenira:
- Eurosuper 1,74 eura (poskupljenje od 0,01 cent)
- Eurodizel 1,95 eura (poskupljenje od 0,10 centi)
- Plavi dizel 1,51 eura (poskupljenje od 0,11 centi)
Cijena goriva je u Hrvatskoj dosad bila među najmanjima u Europi, ali cijena dizela od idućeg bi tjedna, ako Vlada ne intervenira u ponedjeljak na telefonskoj sjednici, mogla biti najveća u povijesti Hrvatske - 1,95 eura po litri.
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