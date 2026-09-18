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OD UTORKA

Stižu nove cijene: Hoćemo li plaćati najskuplje gorivo dosad?

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N1 Info
|
18. ruj. 2026. 11:40
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Gorivo
Freepik/Ilustracija

Od idućeg utorka vozače bi na benzinskim postajama mogle dočekati više cijene goriva.

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Prema neslužbenim informacijama, poskupljuju sve vrste goriva, a dizel bi mogao dosegnuti povijesno najvišu razinu u Hrvatskoj. To su cijene koje će vrijediti ako Vlada ne intervenira, javlja RTL.

Ovo su cijene goriva ako Vlada ne intervenira:

  • Eurosuper 1,74 eura (poskupljenje od 0,01 cent)
  • Eurodizel 1,95 eura (poskupljenje od 0,10 centi)
  • Plavi dizel 1,51 eura (poskupljenje od 0,11 centi)

Cijena goriva je u Hrvatskoj dosad bila među najmanjima u Europi, ali cijena dizela od idućeg bi tjedna, ako Vlada ne intervenira u ponedjeljak na telefonskoj sjednici, mogla biti najveća u povijesti Hrvatske - 1,95 eura po litri.

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