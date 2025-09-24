UDAR NA N1 I NOVU
Talijanski portal: Tajni dogovori iza kulisa zbog ušutkavanja neovisnih medija u Srbiji?
Dok politička situacija u Srbiji ostaje eksplozivna, objava kontroverznog privatnog razgovora ukazuje na pokušaje stavljanja pod kontrolu rijetkih medija koji i dalje zauzimaju kritički stav prema vlastima u Beogradu, piše talijanski portal Osservatorio Balcani e Caucaso Transeuropa.
U medijskom krajoliku Srbije, obilježenom brzim i progresivnim urušavanjem slobode informiranja, televizije N1 i Nova S jedini su važni mediji koji redovito nude kritičku perspektivu rada vlade i državnih institucija, podsjeća Osservatorio Balcani e Caucaso Transeuropa.
Tijekom ljeta obilježenog čestim prosvjedima i nasiljem u mnogim gradovima Srbije, ove su dvije televizije, navodi talijanski portal, redovito izvještavale uživo s prosvjeda. Njihovi su novinari, nerijetko pod zaštitnim kacigama, radili u scenama nalik urbanom ratu, a povremeno su bili izloženi uvredama, maltretiranju i napadima, kako pristaša vlasti, tako i policije. Ovih dana nijedan drugi medij u Srbiji ne prenosi prosvjede uživo.
Snimka razgovora direktora Telekoma i United Grupe izazvala ogromnu pažnju
Zbog toga je ogromnu pažnju izazvala objava snimke razgovora između izvršnog direktora Telekoma Srbija Vladimira Lučića i generalnog direktora United Grupe Stana Millera.
Telekom Srbija većinski je u državnom vlasništvu, dok United Grupa posjeduje United Mediju, vlasnicu N1 i Nove S. Snimku su objavili OCCRP (Organized Crime and Corruption Reporting Project) i KRIK (Mreža za istraživanje kriminala i korupcije), organizacije koje su u prvim redovima otkrivanja kriminala i korupcije u regiji.
Razgovor je vođen početkom kolovoza. Miller je u uvodu komentirao da „Srbija eksplodira pod našim guzicama“. Fokus se potom prebacio na Aleksandru Subotić, izvršnu direktoricu United Medije.
Tijekom razgovora Miller je rekao Lučiću da ne može odmah otpustiti Subotić, kako je bilo dogovoreno, već da najprije mora smanjiti i podijeliti kompaniju na više dijelova. Dodao je da razumije da je predsjednik veoma nezadovoljan.
Lučić je odgovorio da je predsjednik Vučić o tome već razgovarao s Nikosom Stathopoulosom, predsjednikom britanske grupacije koja kontrolira United Grupu. Prema njegovim riječima, Vučić je tražio da se ukloni samo Subotić, a ne i direktori N1 i Nove S, jer ih je trenutačno teško smijeniti. Miller je dodao da i sam ima ozbiljne prigovore na njezin rad.
Pokušaj ušutkavanja N1 i Nove S
Objava snimke odmah je izazvala oštre reakcije neovisnih medija, koji su priči dali veliki publicitet i ocijenili je kao pokušaj ušutkavanja N1 i Nove S.
Kabinet predsjednika Vučića, upitan za komentar, priopćio je da predsjednik "ne utječe na uređivačku politiku medija, niti ga to zanima". Telekom Srbija isprva je odbio komentirati, a potom najavio tužbe protiv svih uključenih, ne zbog spornog sadržaja, već zato što snimka nije prethodno dostavljena Telekomu radi provjere autentičnosti. Lučić je kategorički negirao Vučićevo sudjelovanje.
United Grupa, međutim, potvrdila je da je razgovor zaista vođen i da je sadržaj vjerodostojan, ali je odbacila optužbe da kompanija pokušava ugroziti neovisnost vlastitih medija. Istodobno je naglašeno da je nezakonito snimati privatne razgovore.
Dok su N1, Nova S i neovisni portali opširno pratili razvoj događaja, provladini mediji vijest su prenijeli tek dva dana kasnije, kada je Lučić dao objašnjenje za RTS i najavio tužbe. Tabloid Informer, blizak vlasti, fokusirao se na Lučićeve kritike Subotić zbog navodnog lošeg upravljanja i štete koju je, prema njegovim riječima, nanijela i United Grupi i Telekomu.
Dok u Srbiji reakcije odražavaju duboku polarizaciju društva, izvan zemlje stigla je jednoglasna osuda pokušaja ograničavanja neovisnosti N1 i Nove S. Organizacije okupljene u okviru projekta Media Freedom Rapid Response (MFRR) izdale su priopćenje u kojem osuđuju takve pokušaje i pozivaju europske institucije da reagiraju. Nekoliko dana kasnije, europska povjerenica za proširenje Marta Kos jasno je izjavila da politički i ekonomski pritisci na medije štete demokraciji.
Zabrinjavajući signali
Strahovi stručnjaka i promatrača medijskih sloboda u Srbiji nisu bez osnove. Još u veljači United Grupa prodala je kabelskog operatera SBB (u čijem su paketu i N1 i Nova S) Telekomu Srbija. Prodaja je izazvala veliku zabrinutost zbog mogućeg negativnog utjecaja na medijske slobode.
Nekoliko tjedana kasnije United Grupa prodala je i svoju satelitsku komponentu kompaniji Total TV, koja ju je ubrzo preprodala Telekomu Srbija. Ubrzo nakon toga N1 i Nova S izbačeni su iz satelitske ponude Telekoma.
Takvi potezi dodatno su uznemirili stručnjake, koji su u njima vidjeli koordinirane napore da se smanji vidljivost neovisnih televizija. Nezadovoljstvo predsjednika Vučića ovim medijima odavno je poznato – još u lipnju njihovo je djelovanje nazvao "čistim terorizmom", očekujući reakciju tužiteljstva. Taj je stav ponovljen i nakon nedavnih događaja u Novom Sadu.
Tjednik Vreme nedavno je objavio da Vučićev cilj jest gašenje N1 i Nove S do studenoga 2025. godine. Takav vremenski okvir smatra se strateškim, jer se očekuje da će novi izbori biti održani do prosinca iste godine.
Pojedini režimski mediji izvan kontrole
Osservatorio Balcani e Caucaso Transeuropa u još jednom se tekstu osvrće na medijsku scenu u Srbiji navodeći da istodobno pojedini režimski mediji, poput Pinka i Happy TV-a, djeluju izvan kontrole.
Vlasnik Happy TV-a, kontroverzni poduzetnik Predrag Ranković Peconi, dopustio je da u vijestima bude objavljeno da je na studentskom prosvjedu bilo mnogo ljudi. Time je izazvao bijes vlasti, ali i izrazio nezadovoljstvo jer mu je, nakon desetljeća izbjegavanja, država zatražila da plati porez.
Slično je i sa Željkom Mitrovićem, vlasnikom Pinka i bliskim Vučićevim suradnikom, koji je nedavno kritiziran jer se navodno nije dovoljno angažirao u obrani predsjednika.
U 21. stoljeću, u Srbiji, u srcu Europe, i dalje postoje brojni politički zatvorenici, već dugo nezakonito lišeni slobode.
To je slika Srbije danas, zaključuje Osservatorio Balcani e Caucaso Transeuropa.
