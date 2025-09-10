Možete li si priuštiti posjet Oktoberfestu? Evo koliko su cijene noćenja skočile ove godine

Motel One München Campus u četvrti Obergiesing, oko četiri kilometra južno od centra grada, inače je nešto udaljen od gužve. Ipak, cijena za vrijeme Oktoberfesta raste na 335 eura u odnosu na uobičajenih 179 eura po noći. To je povećanje od oko 87 posto. Hotel se sa svojim standardiziranim dizajnom prvenstveno obraća poslovnim putnicima i turistima.