Možete li si priuštiti posjet Oktoberfestu? Evo koliko su cijene noćenja skočile ove godine

Osim poskupljenja hrane i pića, s početkom Oktoberfesta i cijene noćenja u Münchenu drastično rastu – od kreveta u hostelu do luksuznih apartmana.
Istraživanje na Booking.comu pokazuje: tko za vikend 20. i 21. rujna rezervira sobu, platit će – ovisno o kategoriji i lokaciji – i više nego dvostruko u odnosu na pet tjedana kasnije. Za usporedbu su uzeti podaci za smještaj dviju osoba s doručkom.
Analizirana su tri segmenta: hostel, hotelski lanac i luksuzni hotel. Posebno snažno rastu cijene u smještajima blizu centra – u neposrednoj blizini Theresienwiese, glavnog kolodvora ili stare gradske jezgre. Podaci o cijenama svih hotela odnose se na stanje zabilježeno 10. rujna preko portala booking.com, piše Fenix magazin.
Hotelski lanac: poskupljenje i na rubu grada
Motel One München Campus u četvrti Obergiesing, oko četiri kilometra južno od centra grada, inače je nešto udaljen od gužve. Ipak, cijena za vrijeme Oktoberfesta raste na 335 eura u odnosu na uobičajenih 179 eura po noći. To je povećanje od oko 87 posto. Hotel se sa svojim standardiziranim dizajnom prvenstveno obraća poslovnim putnicima i turistima.
U centru: Ruby Rosi s rekordnim cijenama
Puno veći skok cijene bilježi hotel Ruby Rosi kod glavnog kolodvora: dvokrevetna soba za vrijeme Oktoberfesta košta 623 eura, dok je uobičajena cijena 194 eura – poskupljenje od oko 220 posto. Lokacija je ključna: hotel se nalazi svega nekoliko minuta hoda od Stachusa, dakle u srcu zbivanja. Za mnoge posjetitelje Oktoberfesta to je presudno – i očituje se u cijeni.
Luksuzni segment: Rosewood s ekstremnim cijenama
Tko traži ekskluzivu, mora još dublje posegnuti u džep. Executive Suite u Rosewood Munichu za vrijeme Oktoberfesta košta čak 5.546 eura – dok je krajem listopada "samo" 2.324 eura. To je povećanje od oko 139 posto. Trenutno je to najskuplji hotel u gradu na prvom vikendu Oktoberfesta.
Gosti ovdje borave u prostranim apartmanima s pogledom na staru jezgru, koriste spa-centar, vrhunsku kuhinju i personaliziranu uslugu. Oni koji ovdje rezerviraju, vjerojatno ne traže najpovoljniju opciju – već maksimalnu ekskluzivnost u samom centru.
Hostel: poskupljuju i najjednostavniji smještaji
No, cijene ne dižu samo luksuzni hoteli. Čak i Jugendherberge München City u Neuhausen-Nymphenburgu za Oktoberfest znatno poskupljuje: soba sada stoji 175 eura po noći, dok je u listopadu 113 eura – rast od oko 55 posto.
Iako hostel ne nudi luksuz, inače je vrlo popularan među školskim ekskurzijama i backpackerima. Za njih je najvažnije jednostavno i relativno centralno mjesto za noćenje.
