Cijene plina u Europi na najvišoj razini u tri i pol godine

EU nabavlja otprilike trećinu prirodnog plina iz Norveške. Isporuke LNG-a iz Katara blokirao je pak američko-izraelski rat protiv Irana i iranska blokada Hormuškog tjesnaca. Kratko primirje od sredine lipnja omogućilo je val isporuka koje su do tada bile blokirane u Perzijskom zaljevu, ali sukob se u međuvremenu ponovo rasplamsao.