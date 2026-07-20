"U prvim testiranjima, iz tri ležišta, ostvaren je ukupni protok plina od približno 160 tisuća kubičnih metara na dan. U tijeku je priprema spajanja bušotine na površinski proizvodni sustav radi provedbe dugotrajnog ispitivanja čiji je cilj čišćenje ležišta, detaljna karakterizacija proizvodnog potencijala te prikupljanje ključnih podataka koji će poslužiti za izradu elaborata o rezervama", iznose iz Ine.