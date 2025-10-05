Cijene popravka automobila luduju: Evo koliko sada košta jedan sat u radionici u Njemačkoj

Pixabay/Ilustracija

Cijene rada u auto-radionicama u Njemačkoj su, prema podacima Saveznog udruženja njemačke osiguravateljske industrije (GDV), tijekom prošle godine ponovno osjetno porasle. Indeks potrošačkih cijena porastao je od 2017. do 2024. za oko 24 posto, dok su satnice u radionicama i lakirnicama skočile za čak 50 posto. Razlog tome su, između ostalog, skupi zamjenski dijelovi.

Prema u srijedu objavljenoj GDV-ovoj analizi podataka stručne organizacije Dekra, satnica za rad na mehanici, elektrici ili karoseriji u 2024. iznosila je u prosjeku 202 eura, a lakirerski radovi čak 220 eura po satu. Obje cijene su u usporedbi s prethodnom godinom porasle za gotovo osam posto, javlja Fenix magazin.

Cijene u radionicama rastu brže od inflacije

Taj trend GDV promatra još od 2017. godine:

“Troškovi u radionicama rastu znatno brže od općeg porasta cijena.”

Dok je indeks potrošačkih cijena u tom razdoblju porastao za 24 posto, satnice u radionicama i lakirnicama povećane su za 50 posto.

Popravci skuplji za osiguravatelje i vozače

U skladu s tim, povećavaju se i troškovi za osiguravajuća društva.

Tako je prosječna šteta na putničkom vozilu u 2024. godini, u kontekstu auto-odgovornosti, iznosila oko 4250 eura – 7 posto više nego godinu prije, te gotovo 60 posto više nego 2017. godine.

Osim porasta satnica, neprestano skuplji rezervni dijelovi dodatno povećavaju troškove popravaka, pojašnjava GDV.

Zbog toga su brojni osiguravatelji u posljednje dvije godine “prilagodili” svoje premije – drugim riječima, povećali ih.