PREGLED GODINE
Damir Novotny: Ovo su tri najvažnije stvari koje su obilježile hrvatsku ekonomiju u 2025.
Gost našeg Tihomira Ladišića u Novom danu bio je ekonomski analitičar Damir Novotny, koji je komentirao tri najvažnija ekonomska događaja koji su, po njemu, obilježili 2025. godinu u Hrvatskoj.
Kao prvi najvažniji ekonomski trend u 2025. Damir Novotny je istaknuo IPO domaćih poduzeća, odnosno izlazak domaćih firmi s javnom ponudom dionica, što je izazvalo veliki interes hrvatskih građana. Država je, također, izdavala obveznice koje su, navodi Novotny, građani masovno kupovali.
"Građani, dakle, kućanstva su akumulirala prilično veliku štednju, nekakav višak prihoda koje su građani ili kućanstva ostvarila, a koja se bave djelatnostima koje se mogu provući i kroz sivu zonu, pa su ti viškovi završili kod banaka ili u nekretninama. Rast štednje građana je iznimno visok, i građani uz niske kamatne stope na štednju kod banaka traže neke druge mogućnosti ulaganja, to su fizička imovina, nekretnine, zbog toga cijene nekretnina rastu, ali to postaje i financijska imovina i zlato. Zlato je jako zanimljiv fenomen."
Skakao je rast cijena dionica, objašnjava Novotny: "Porastao je interes da građani viškove svoje štednje usmjeravaju prema dionicama, to je za mene vrlo važno, ne postoji tržišna ekonomija koja nema tržište kapitala, kapitalizam bez kapitala ne postoji."
Koji je najzanimljiviji put ili izbor za ulaganje u 2026. godini?
"Nastavit će se trend niskih kamatnih stopa kod banaka, novac u bankama i inače gubi vrijednost bez obzira kolika je inflacija. Ulaganje u nekretnine postaje sve rizičnije, jer vidimo da se taj balon polako približava točki pucanja, više nema tu prostora za rast, mnogi stanovi su prazni. Dionice su fenomen dvadesetoga stoljeća, i prenosi se u 21. stoljeće, a ako pogledamo najvažnije svjetske dioničke indekse, oni rastu unatoč svim globalnim nestabilnostima, rast interesa za ulaganje u Europu je vrlo snažan. Dionički indeksi su ove godine u Europi porasli 24 posto, to je fenomen kakav već davno nismo vidjeli. Kapital se slijeva u Europu, Hrvatska je dio tog velikog europskog tržišta, i tu će se sigurno događati zanimljivi fenomeni."
Snažni rast BDP-a i rast inflacije u 2025. godini
Kao drugi najvažniji događaj u Hrvatskoj, Novotny ističe snažni rast BDP-a i rast inflacije. "Inflacija je strukturni problem u Hrvatskoj, i ti strukturni problemi su ukorijenili inflaciju u Hrvatskoj, unatoč činjenici da su mjere Europske središnje banke smanjile inflatorne trendove u europodručju. Inflaciju ne može pobijediti deklaracija Vlade, ne mogu je pobijediti razne liste i popisi limitiranih cijena, tržište se ne može pobijediti. Ono što Vlada mora razumjeti da je ova domaća inflacija posljedice činjenice da jednostavno nema dovoljne robe na tržištu, a ima dovoljno štednje, i plaće su narasle, osobito u javnom sektoru.
Mjere ograničavanja cijena
Vladina namjera da kontrolira cijene je treći najvažniji događaj, ističe Novotny, koji smatra da su takve mjere promašene. "To je potpuno neuspješno, sve te inicijative su neuspješne. Nemoguće je zaustaviti tržište. Vladina mjere direktnog ograničavanja cijena je jedna mjera iz davne prošlosti." Te mjere su, zaključuje Novotny, zapravo pro-inflacijske, jer stvaraju bitno drugačiji osjećaj kod potrošača nego što je stvarno stanje na tržištu.
