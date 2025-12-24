Damir Novotny: Ovo su tri najvažnije stvari koje su obilježile hrvatsku ekonomiju u 2025.

"Nastavit će se trend niskih kamatnih stopa kod banaka, novac u bankama i inače gubi vrijednost bez obzira kolika je inflacija. Ulaganje u nekretnine postaje sve rizičnije, jer vidimo da se taj balon polako približava točki pucanja, više nema tu prostora za rast, mnogi stanovi su prazni. Dionice su fenomen dvadesetoga stoljeća, i prenosi se u 21. stoljeće, a ako pogledamo najvažnije svjetske dioničke indekse, oni rastu unatoč svim globalnim nestabilnostima, rast interesa za ulaganje u Europu je vrlo snažan. Dionički indeksi su ove godine u Europi porasli 24 posto, to je fenomen kakav već davno nismo vidjeli. Kapital se slijeva u Europu, Hrvatska je dio tog velikog europskog tržišta, i tu će se sigurno događati zanimljivi fenomeni."