Ruši rekorde, a liječnici upozoravaju: Vrhunac zaraze još nije ni blizu

Virus gripe H3N2 mutirao je i širi se brže nego ikad, a cjepivo ipak štiti.
Oglas
Iako gripa još nije na vrhuncu, već je sada u tjedan dana zabilježeno dvostruko više oboljelih nego prošle godine u tjednu kada je zabilježen vrhunac. Prema zasad još nepotpunim podacima koje su nam ustupili iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ), u samo tjedan dana zabilježeno je 10.100 oboljelih od gripe, dok je tjedan dana ranije taj broj bio nešto veći od sedam tisuća, piše Jutarnji. Prema tome, broj oboljelih i dalje je u porastu, a stvarni broj zaraženih zasigurno je znatno veći, s obzirom na to da mnogi oboljeli ne prijavljuju bolest.
Voditelj Službe za epidemiologiju, doc. dr. sc. Bernard Kaić, ističe da se radi o preliminarnim podacima koji još pristižu i koji će biti kompletirani tijekom sutrašnjeg dana.
- Za sada možemo reći da je u prošlom tjednu, prema podacima iz primarne zdravstvene zaštite, prijavljeno više od tisuću oboljelih, dok su bolnice dosad prijavile 163 hospitalizacije. Moguće je da će ukupna brojka, kada se svi podaci prikupe, dosegnuti 10.500 ili 11.000 oboljelih - kaže Kaić. Dodaje da je jasno kako se radi o jednoj od jačih sezona po broju oboljelih, ali iako je 2020. godine tjedni broj oboljelih bio sličan, nisu neuobičajene sezone s visokim brojem zaraženih.
- Primjerice, u sezoni pred epidemiju koronavirusa, dakle 2018./2019. godine, bilo je dva tjedna s nešto više od 11.000 oboljelih. Te godine ukupno je prijavljeno oko 78.000 slučajeva gripe - kaže Kaić. Ova sezona počela je neuobičajeno rano, dok je vrhunac pretpandemijske gripe bio početkom veljače, dakle dva mjeseca kasnije.
- Istina je da je gripa ove godine krenula neuobičajeno rano i da je vrlo teško predvidjeti njezin daljnji razvoj i trajanje. S obzirom na to da krivulja broja oboljelih raste, možemo reći da se približavamo vrhuncu, ali kada će on točno nastupiti i koliko će trajati, tek ćemo vidjeti - govori Kaić. Sličan stav ima i imunolog prof. Zlatko Trobonjača:
Gripa se pojavila neuobičajeno rano, širi se prilično intenzivno i smatram da će se broj tjedno zaraženih još povećavati. Ranijih godina skok broja oboljelih događao se nakon blagdana, dok sada u blagdansko razdoblje ulazimo s većim brojem zaraženih. Kada tome dodamo obiteljska i druga druženja, možemo očekivati daljnje povećanje broja oboljelih - kaže Trobonjača.
Ove godine dominira virus tipa A, i to H3N2 i H1N1, pri čemu je H3N2 mutirao u odnosu na prošlu sezonu.
- Došlo je do mutacija koje, prema dostupnim podacima, u velikoj mjeri izbjegavaju imunitet stečen cijepljenjem, no vrlo je važno naglasiti da cjepivo ipak pruža zaštitu. Ako se razbole osobe koje su cijepljene, obično će imati lakše simptome i vjerojatno izbjeći hospitalizaciju, što je izuzetno važno - objašnjava Trobonjača. Dodaje da, iako je cijepljenje preporučljivo svake godine, organizam "pamti" prethodna cijepljenja i preboljenja gripe.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas