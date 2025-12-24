Ruši rekorde, a liječnici upozoravaju: Vrhunac zaraze još nije ni blizu

Iako gripa još nije na vrhuncu, već je sada u tjedan dana zabilježeno dvostruko više oboljelih nego prošle godine u tjednu kada je zabilježen vrhunac. Prema zasad još nepotpunim podacima koje su nam ustupili iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ), u samo tjedan dana zabilježeno je 10.100 oboljelih od gripe, dok je tjedan dana ranije taj broj bio nešto veći od sedam tisuća, piše Jutarnji. Prema tome, broj oboljelih i dalje je u porastu, a stvarni broj zaraženih zasigurno je znatno veći, s obzirom na to da mnogi oboljeli ne prijavljuju bolest.