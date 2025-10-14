Država dijeli 21 milijun eura za kupnju električnih i vozila na vodik

Za osobna i laka gospodarska vozila (kategorije M1 i N1) dostupno je do 9000 eura, odnosno do 40 posto vrijednosti vozila, pri čemu cijena vozila za kategorije L1 – L7 i M1 ne smije biti viša od 50.000 eura bez PDV-a. I kategorije vozila M2, M3, N2 i N3 također će se sufinancirati do 40 posto njihove vrijednosti ili maksimalno 90.000 eura. Osim električnih vozila, moguće je sufinancirati i vozila na vodik – uključujući teretna vozila i autobuse.