E-mobilnost u Hrvatskoj: Broj električnih vozila mogao bi se udvostručiti do kraja iduće godine

Iz udruge ističu kako, osim aktualnog natječaja koji vrijedi za obrte i pravne osobe, uskoro izlazi i natječaj usmjeren na taksi prijevoznike i dostavna vozila, vrijedan oko 45 milijuna eura. Procjenjuje se da bi se kroz te natječaje i redovne tržišne kupnje, ukupan broj električnih vozila u Hrvatskoj mogao značajno povećati.