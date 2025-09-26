Otkrivamo koliko treba s električnim automobilom od Zagreba do Splita i što mora imati pravi SUV

Prvo smo imali tuljana, zatim dupina, a sada je na red došao i morski lav. Iako ove divne životinje na prvu nemaju veze s automobilima, to su engleski nazivi za BYD modele, a mi smo sada imali prilike testirati perjanicu njihove ponude - BYD Sealion 7, s kojim smo išli i na put od Zagreba do Splita.