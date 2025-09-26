Oglas

Otkrivamo koliko treba s električnim automobilom od Zagreba do Splita i što mora imati pravi SUV

26. ruj. 2025. 10:05
U novoj epizodi Automobilione testirali smo BYD Sealion 7, Audi Q5, a po prvi put smo sjeli i na motor.

Prvo smo imali tuljana, zatim dupina, a sada je na red došao i morski lav. Iako ove divne životinje na prvu nemaju veze s automobilima, to su engleski nazivi za BYD modele, a mi smo sada imali prilike testirati perjanicu njihove ponude - BYD Sealion 7, s kojim smo išli i na put od Zagreba do Splita.

Toyota je predstavila svoj novi SUV punog imena Toyota Corolla Cross. Puno je novih stvari na ovom modelu, ali najvažnija stvar se nije mijenjala, a to je cijena.

U Automobilionu nam je stigao Stigo, naš misteriozni vozač koji će biti zadužen za testove na dva kotača pa je tako u njegove ruke došao i motor - Triumph Tiger Sport.

Sjećate se Matije i Miše s kraja druge sezone? Riječ je o dvojcu koji je ljetos iz Zagreba krenuo na put oko svijeta sa starim Land Rover Defenderom, a mi smo provjerili kako ide putovanje i do kuda su stigli.

I za kraj otkrivamo što sve mora imati jedan pravi SUV, a kao primjer nam je poslužio Audi Q5.

