Rodni jaz u mirovinama diljem Europe: Koliko manje primaju žene?
Rodni jaz u mirovinama u Europi veći je od rodnog jaza u plaćama te u nekoliko zemalja premašuje 30 posto.
Rodni jaz u plaćama dobro je poznata pojava diljem Europe. U Europskoj uniji žene su 2023. godine zarađivale 12 posto manje od muškaraca, prema podacima Eurostata, što znači da su žene zarađivale samo 88 eura na svakih 100 eura koje su zarađivali muškarci.
Razlika je još izraženija kada je riječ o mirovinama. U 27 europskih zemalja, uključujući i one izvan EU-a, žene primaju znatno niže mirovine od muškaraca. U prosjeku je mirovinski prihod žena 22 % niži od onoga muškaraca. U nekim velikim gospodarstvima razlika premašuje 35 %, prema podacima OECD-a, piše euronews.
U 2024. godini rodni jaz u mirovinama kretao se od oko 6 % u Estoniji do 37 % u Ujedinjenoj Kraljevini. Prosjek OECD-a iznosi 23 %, dok je europski prosjek za 27 zemalja na popisu 22 %. To znači da žene u prosjeku diljem Europe primaju svega 78 eura mirovine na svakih 100 eura koje primaju muškarci.
Rodni jaz u mirovinama veći od 30 % zabilježen je u nekoliko zemalja. Osim Ujedinjene Kraljevine, to su Nizozemska, Austrija, Luksemburg, Belgija, Švicarska i Irska.
Najmanje razlike bilježe se u Estoniji, Islandu, Slovačkoj, Češkoj, Sloveniji i Danskoj, gdje iznose 10 % ili manje.
"Majčinski mirovinski jaz“
"Rodni jaz u mirovinama u mnogočemu je zapravo majčinski mirovinski jaz, jer se počinje otvarati kada žene zasnuju obitelj“, rekla je profesorica Alexandra Niessen-Ruenzi sa Sveučilišta u Mannheimu za Euronews Business.
Istaknula je da mnoge žene smanjuju radno vrijeme kako bi se brinule o djeci, što je obično povezano s penalizacijom plaće kod rada na nepuno radno vrijeme.
"Majčinstvo i skraćeno radno vrijeme smanjuju i trenutačne prihode i buduća mirovinska prava. Također dovode do nižih doživotnih zarada i kraćih radnih karijera, zbog čega žene imaju manje raspoloživog dohotka za ulaganje u privatne mirovine“, dodala je.
Razlike su i dalje znatne, ali je vidljiv postupni napredak
Prosječni rodni jaz u mirovinama u europskim zemljama smanjio se s 28 % u 2007. godini na 22 % u 2024. godini. Najznačajnija smanjenja zabilježena su u Sloveniji, Njemačkoj i Grčkoj, gdje se jaz tijekom tih 17 godina smanjio za više od 15 postotnih bodova.
Pad veći od 10 postotnih bodova zabilježen je i u Norveškoj, Portugalu, Turskoj i Luksemburgu.
Među 27 zemalja rodni jaz u mirovinama povećao se za dva postotna boda u samo tri zemlje: Austriji, Estoniji i Belgiji. U svim ostalim zemljama jaz se smanjio, iako je u nekim slučajevima ta promjena bila vrlo mala.
