Rodni jaz u mirovinama diljem Europe: Koliko manje primaju žene?

U 2024. godini rodni jaz u mirovinama kretao se od oko 6 % u Estoniji do 37 % u Ujedinjenoj Kraljevini. Prosjek OECD-a iznosi 23 %, dok je europski prosjek za 27 zemalja na popisu 22 %. To znači da žene u prosjeku diljem Europe primaju svega 78 eura mirovine na svakih 100 eura koje primaju muškarci.