Detalji tragedije u Zadru: Motociklom pretjecao kolonu, poginuo on i suputnica

Da bi izbjegao sudar s automobilom kojim je istim smjerom upravljao 50-godišnji hrvatski državljanin te skretao ulijevo, vozač motocikla počeo je kočiti, uslijed čega je motocikl pao na kolnik i udario u automobil, nakon čega se vozač i putnica, koja je nosila zaštitnu kacigu, odvajaju od motocikla.