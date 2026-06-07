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u Murvici

Detalji tragedije u Zadru: Motociklom pretjecao kolonu, poginuo on i suputnica

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Hina
|
07. lip. 2026. 11:01
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PU splitsko-dalmatinska

Prometna nesreća u kojoj su u subotu poslijepodne u Murvici pokraj Zadra poginuli motociklist i njegova suputnica dogodila se kad je vozač motocikla, koji nije koristio zaštitnu kacigu, počeo pretjecati kolonu ispred sebe, izvijestila je u nedjelju zadarska policija.

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U teškoj nesreći su sudjelovali osobni automobil zadarskih registarskih oznaka i motocikl zadarskih registarskih oznaka, a poginuli su vozač motocikla, 31-godišnji hrvatski državljanin, i njegova suputnica, 27-godišnja hrvatska državljanka.

Prema rezultatima očevida, prilikom pretjecanja kolone vozač motocikla nije prilagodio uvjetima i stanju ceste, preglednosti i gustoći prometa.

Da bi izbjegao sudar s automobilom kojim je istim smjerom upravljao 50-godišnji hrvatski državljanin te skretao ulijevo, vozač motocikla počeo je kočiti, uslijed čega je motocikl pao na kolnik i udario u automobil, nakon čega se vozač i putnica, koja je nosila zaštitnu kacigu, odvajaju od motocikla.

Nad tijelima nastradalih bit će provedene obdukcije, a o prometnoj nesreći upoznato je nadležno županijsko odvjetništvo u Zadru.

Policija nastavlja s utvrđivanjem svih relevantnih činjenica i okolnosti vezanih uz prometnu nesreću.

Za trajanja očevida, dionica državne ceste DC-08 u Murvici bila je zatvorena za sav promet od 15,45 sati do 19,23 sati, a promet se odvijao obilaznim pravcima.

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Teme
motociklist murvica prometna nesreća

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