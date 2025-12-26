Europljani se sve manje služe gotovinom: Evo kakva je situacija s Hrvatima

U europodručju su Nizozemska i Finska zemlje s najnižim udjelom gotovinskih plaćanja i najmanjim medijanom gotovine koju građani nose sa sobom. Kao primjer, McCarthy navodi da Nizozemska ima ispodprosječnu razinu prihvaćanja gotovine, jer samo 79 posto poduzeća prima gotovinu. Također ima i najnižu stopu prihvaćanja gotovine u restoranima i kafićima, koja je pala s 98 posto u 2021. na 85 posto u 2024. godini.