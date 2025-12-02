Hoće li cijene nekretnina napokon pasti?

Govoreći o trenutnoj situaciji s prodajom nekretnina u srednjoj Dalmaciji, Jasminka Biliškov iz agencije Biliškov nekretnine naglasila je kako je dalmatinsko tržište i dalje aktivno i živo. Upitana je li istina da se nove zgrade, odnosno stanovi, pogotovo u Splitu, radije daju u najam nego da se prodaju, odgovorila je kako se u Splitu više radi o turističkom najmu. Očekuje da će ti vlasnici stanova, zbog promjene zakona, svoje nekretnine iz kratkoročnog prebaciti u dugoročni najam.