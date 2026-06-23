MONETARNI SUVERENITET
Povijesni korak EU: Digitalni euro dobio zeleno svjetlo, dominacija Vise i Matercarda bliži se kraju
Europski parlament podržao dugo očekivani digitalni euro kako bi smanjio dominaciju SAD-a u platnom prometu
Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku Europskog parlamenta u utorak je podržao projekt digitalnog eura, dok Europska unija nastoji smanjiti ovisnost o platnim sustavima pod američkom kontrolom.
Prema podacima Europske središnje banke (ECB), američki kartični divovi Visa i Mastercard sudjeluju u 61 posto kartičnih plaćanja u eurozoni te gotovo svim prekograničnim kartičnim transakcijama.
Rasprava o europskom financijskom suverenitetu dobila je na važnosti zbog rastućih geopolitičkih napetosti i zabrinutosti zbog ovisnosti Europe o stranoj platnoj infrastrukturi, javlja Euronews.
Što je digitalni euro?
Digitalni euro jedna je od mjera kojima se želi ojačati europska strateška autonomija. Riječ je o digitalnom obliku novca središnje banke koji bi izdavala i jamčila Europska središnja banka. Namijenjen je kao nadopuna gotovini i postojećim bankarskim uslugama, a ne kao njihova zamjena.
Prema prijedlogu, građani bi digitalne eure mogli držati u posebnom digitalnom novčaniku, uz ograničenje iznosa koje još nije određeno.
Sustav bi podržavao internetska i izvanmrežna plaćanja te bi korisnicima pružao visok stupanj privatnosti. ECB ne bi mogao izravno identificirati korisnike na temelju podataka o njihovim transakcijama.
Manje naknade za trgovce?
Europska središnja banka osiguravala bi infrastrukturu, dok bi poslovne banke i pružatelji platnih usluga nudili usluge digitalnog eura građanima. Financijske institucije bile bi kompenzirane za sudjelovanje u sustavu, dok bi trgovci plaćali naknade koje bi trebale biti niže od onih za današnja kartična plaćanja.
Način određivanja tih naknada jedno je od najspornijih pitanja koje tek treba riješiti tijekom pregovora s državama članicama EU-a.
"Pozdravljamo činjenicu da je Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku Europskog parlamenta usuglasio svoje stajalište o paketu jedinstvene valute, koji će zaštititi euro gotovinu kao zakonsko sredstvo plaćanja, ali i oblikovati digitalni euro“, priopćio je ECB.
Talijanski zastupnik Pasquale Tridico, koji je vodio pregovore u ime Kluba ljevice, ocijenio je glasovanje "povijesnim“ te poručio da je riječ o velikoj pobjedi za građane i male poduzetnike.
Digitalni juani, rublji, ali ne i dolari
Europska unija nije jedina koja razvija javnu digitalnu valutu. Kina je već uvela digitalni juan, dok je Rusija najavila da će njezin digitalni rubalj postati operativan u rujnu 2026. godine.
Sjedinjene Američke Države krenule su drugim putem. Predsjednik Donald Trump odustao je od planova za digitalnu valutu američke središnje banke te je podržao razvoj tzv. stablecoina – privatno izdanih kriptoimovina čija je vrijednost vezana uz neku stabilnu valutu.
Budući da je većina globalnih stablecoina vezana uz američki dolar, zagovornici smatraju da bi ta tehnologija mogla dodatno ojačati međunarodnu ulogu dolara i njegovu uporabu u prekograničnim plaćanjima.
Ipak, dio američkih dužnosnika i stručnjaka smatra da bi se ideja digitalnog dolara u budućnosti mogla ponovno naći na dnevnom redu.
Konačni dogovor do kraja godine
Bivši predsjednik američke Komisije za trgovinu robnim terminskim ugovorima (CFTC) Timothy Massad izjavio je u svibnju za CoinDesk da se rasprave u Washingtonu nastavljaju te da bi digitalni dolar dugoročno mogao postati neizbježan.
Očekuje se da će Europski parlament početkom srpnja na plenarnoj sjednici u Strasbourgu potvrditi stajalište svog odbora.
Nakon toga slijede pregovori s 27 država članica EU-a, a zakonodavci se nadaju da će konačni dogovor biti postignut do kraja godine.
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