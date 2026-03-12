Hrvati povećali broj noćenja u siječnju, ali manje je stranih turista

Nakon Grada Zagreba najviše noćenja turista ostvareno je u Istarskoj županiji (126 tisuća noćenja, što je 18,9% od ukupno ostvarenih noćenja u Hrvatskoj) i Primorsko-goranskoj županiji (102 tisuće noćenja, što je 15,3% od ukupno ostvarenih noćenja u Hrvatskoj). U Istarskoj županiji noćenja turista bila su manja za 2,8%, dok su u

Primorsko-goranskoj županiji bila veća za 1,3% u odnosu na siječanj 2025.