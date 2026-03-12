Hrvati povećali broj noćenja u siječnju, ali manje je stranih turista

Prema podacima Državnog zavoda za statistiku, u siječnju 2026. smo zabilježili 6,5 manje dolazaka stranih turista i pad broja njihovih noćenja za 6,6 posto. No, zato su domaći turisti ostvarili rast od 15,4 posto noćenja u odnosu na siječanj 2025.
U siječnju 2026. u komercijalnim smještajnim objektima ostvarene su 264 tisuće dolazaka i 667 tisuća noćenja turista, što je porast dolazaka za 2,6% i porast noćenja za 2,5% u odnosu na siječanj 2025, stoji u izvještaju DZS-a.
U strukturi ukupno ostvarenih noćenja turista domaći turisti sudjelovali su s 46,4%, a strani turisti s 53,6% noćenja. Domaći turisti ostvarili su 140 tisuća dolazaka i 309 tisuća noćenja, što je za 12,3% više dolazaka i za 15,4% više noćenja u odnosu na siječanj 2025.
Strani turisti ostvarili su 124 tisuće dolazaka i 357 tisuća noćenja, što je za 6,5% manje dolazaka i za 6,6% manje noćenja u odnosu na siječanj 2025.
Među stranim turistima najviše noćenja u siječnju 2026. ostvarili su turisti iz susjedne Slovenije, ukupno 58 tisuća, što je 16,3% od ukupno ostvarenih noćenja stranih turista. U usporedbi sa siječnjem 2025. noćenja turista iz Slovenije porasla su za 4,4%.
Grad Zagreb - najpoželjnija destinacija
U siječnju 2026. u Gradu Zagrebu ostvareno je najviše noćenja turista, i to 139 tisuća, što je 20,9% od ukupno ostvarenih noćenja u Hrvatskoj. Unatoč najvećem broju ostvarenih noćenja, manje ih je za 6,6% u odnosu na siječanj 2025.
Nakon Grada Zagreba najviše noćenja turista ostvareno je u Istarskoj županiji (126 tisuća noćenja, što je 18,9% od ukupno ostvarenih noćenja u Hrvatskoj) i Primorsko-goranskoj županiji (102 tisuće noćenja, što je 15,3% od ukupno ostvarenih noćenja u Hrvatskoj). U Istarskoj županiji noćenja turista bila su manja za 2,8%, dok su u
Primorsko-goranskoj županiji bila veća za 1,3% u odnosu na siječanj 2025.
Turisti u dobnoj skupini od 35 do 44 godine ostvarili najviše noćenja
Najviše noćenja u siječnju 2026. ostvarili su turisti u dobnoj skupini od 35 do 44 godine, i to 135 tisuća (što je 20,3% od ukupno ostvarenih noćenja). Slijede noćenja turista u dobnoj skupini od 45 do 54 godine, i to 120 tisuća noćenja (što je 18,0% od ukupno ostvarenih noćenja).
