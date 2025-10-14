Hrvatska na korak do punopravnog članstva u OECD-u

"Tijekom sastanka održana je uspješna rasprava o trenutnom stanju i napretku Hrvatske u ključnim područjima, uključujući zelenu tranziciju s naglaskom na obnovljive izvore energije, stambeno zbrinjavanje i energetsku učinkovitost te demografske izazove. Odbor je istaknuo kako je Hrvatska ostvarila značajan napredak u svim ključnim područjima i uspješno provela preporuke dane u I. Ekonomskom pregledu. Posebno je pohvalio sveobuhvatne reformske napore i provedbu politika usmjerenih na jačanje gospodarskog rasta, otpornosti i održivog razvoja", naveli su iz Ministarstva.