Hoće li državna poduzeća biti pripremljena za poslovanje po pravilima OECD-a?

"U ovom velikom procesu reforme poduzeća u državnom vlasništvu i javnih poduzeća u okviru donošenja Zakona o pravnim osobama u vlasništvu RH, zapravo smo uvidjeli koliko je ta funkcija iznimno važna. Donijeli smo taj zakon, novi normativni okvir, koji na neki način pokušava postaviti više razine korporativnog upravljanja i u poduzećima u državnom vlasništvu", naveo je Bule, dodavši da je važna i akcija usklađenosti za koju traje postupak donošenja posebnog pravilnika, koji će regulirati potrebu da u svakom javnom poduzeću ta funkcija bude vrlo jasno strukturirana.