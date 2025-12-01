Oglas

PODACI EUROSTATA

Hrvatska ima dvostruko veću inflaciju od prosjeka eurozone

author
N1 Info
|
01. pro. 2025. 19:07
inflacija
Eurostat

Godišnja inflacija pala je na 2,1% u europodručju, dok u Hrvatskoj ona iznosi 4,0 posto. Od nas višu stopu imaju još samo Mađarska, Estonija, Latvija i Rumunjska koja prednjači s 8,4 posto.

Oglas

2,1 posto

Godišnja stopa inflacije u europodručju iznosila je 2,1% u listopadu 2025., što je pad u odnosu na 2,2% u rujnu. Godinu ranije stopa je bila 2,0%. U Europskoj uniji godišnja inflacija iznosila je 2,5% u listopadu 2025., što je pad u odnosu na 2,6% u rujnu. Godinu ranije stopa je bila 2,3%. Ove brojke objavljuje Eurostat, statistički ured Europske unije.

Najniže godišnje stope zabilježene su na Cipru (0,2%), u Francuskoj (0,8%) i Italiji (1,3%). Najviše godišnje stope zabilježene su u Rumunjskoj (8,4%), Estoniji (4,5%) i Latviji (4,3%). U usporedbi s rujnom 2025., godišnja inflacija pala je u petnaest država članica, ostala stabilna u tri, a porasla u devet.

U listopadu 2025. najveći doprinos godišnjoj stopi inflacije europodručja došao je iz sektora usluga (+1,54 postotna boda, pb), zatim hrane, alkohola i duhana (+0,48 pb), neenergetske industrijske robe (+0,16 pb) te energije (-0,08 pb).

Teme
eurostat inflacija stopa inflacije 2025.

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ