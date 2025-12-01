Godišnja inflacija pala je na 2,1% u europodručju, dok u Hrvatskoj ona iznosi 4,0 posto. Od nas višu stopu imaju još samo Mađarska, Estonija, Latvija i Rumunjska koja prednjači s 8,4 posto.
2,1 posto
Godišnja stopa inflacije u europodručju iznosila je 2,1% u listopadu 2025., što je pad u odnosu na 2,2% u rujnu. Godinu ranije stopa je bila 2,0%. U Europskoj uniji godišnja inflacija iznosila je 2,5% u listopadu 2025., što je pad u odnosu na 2,6% u rujnu. Godinu ranije stopa je bila 2,3%. Ove brojke objavljuje Eurostat, statistički ured Europske unije.
Annual inflation down to 2.1% in the euro area, 2.5% in the EU 📊— EU_Eurostat (@EU_Eurostat) December 1, 2025
How does it compare across EU countries?
Learn more 👉 https://t.co/e6ZnMxFa1U pic.twitter.com/J0XWFJVoUh
Najniže godišnje stope zabilježene su na Cipru (0,2%), u Francuskoj (0,8%) i Italiji (1,3%). Najviše godišnje stope zabilježene su u Rumunjskoj (8,4%), Estoniji (4,5%) i Latviji (4,3%). U usporedbi s rujnom 2025., godišnja inflacija pala je u petnaest država članica, ostala stabilna u tri, a porasla u devet.
U listopadu 2025. najveći doprinos godišnjoj stopi inflacije europodručja došao je iz sektora usluga (+1,54 postotna boda, pb), zatim hrane, alkohola i duhana (+0,48 pb), neenergetske industrijske robe (+0,16 pb) te energije (-0,08 pb).
