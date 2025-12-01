Godišnja stopa inflacije u europodručju iznosila je 2,1% u listopadu 2025., što je pad u odnosu na 2,2% u rujnu. Godinu ranije stopa je bila 2,0%. U Europskoj uniji godišnja inflacija iznosila je 2,5% u listopadu 2025., što je pad u odnosu na 2,6% u rujnu. Godinu ranije stopa je bila 2,3%. Ove brojke objavljuje Eurostat, statistički ured Europske unije.