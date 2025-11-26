Možemo: Plaće su rasle, inflacija je rasla - hoće li Vlada konačno uvesti univerzalni dječji doplatak?

„Budući da Vlada već dvije godine, od 2023. obećavala da će uvesti univerzalni dječji doplatak, a sada govori samo da će napraviti reformu do kraja 2026. godine, želimo da konačno kaže hoće li uvesti univerzalni dječji doplatak i kako će model izgledati. Tražimo da se i do donošenja univerzalnog dječjeg doplatka i iduće godine dodatno proširi krug korisnika doplatka za djecu, što znači podići dohodovne cenzuse i povećati svote jer ako se to ne radi na godišnjoj osnovi, onda se štedi na djeci”, zatražila je od Vlade Jelena Miloš.