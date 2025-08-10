S njima nema šale
Imate račun u inozemstvu? Evo kad vas njemačka porezna uprava može provjeriti
Rok za predaju porezne prijave za 2024. je prošao – tko je pogriješio ili varao, još uvijek može reagirati.
Tko je u poreznoj prijavi namjerno naveo netočne podatke, riskira ozbiljne kazne. Ali i oni koji su nenamjerno pogriješili ne bi smjeli čekati. Ispravak je moguć sve dok rješenje o porezu nije izdano. Dovoljna je kratka obavijest nadležnoj poreznoj upravi.
"Pošaljite pismo ili e-mail svojoj poreznoj upravi i navedite što želite ispraviti", savjetuje porezni stručnjak i bivši financijski inspektor Oliver Hagen u razgovoru za ekonomski magazin Capital, prenosi Fenix Magazin.
Nije važno radi li se o pogrešci u brojci, zaboravljenom računu ili lošoj procjeni – važno je da je ispravak dobrovoljan i pravodoban. Ako porezna uprava sama otkrije nepravilnosti, to može skupo stajati.
Softver prepoznaje sumnjive obrasce
Danas se većina prijava automatski provjerava. Softver koji koristi porezna uprava posebno je obučen za otkrivanje neuobičajenih obrazaca:
– iznadprosječno visoki troškovi zaposlenja
– neuobičajeno mnogo dana rada od kuće
– nagli porast donacija
Ako softver detektira sumnju, prijava ide na ručnu provjeru, gdje se djelatnik detaljno bavi spornim točkama.
Opasno je unositi visoke iznose bez dokaza
Posebnu pažnju izazivaju prijave koje ne odgovaraju prethodnom poreznom ponašanju.
Zahvaljujući portalu Elster, mnogi se podaci u početku mogu predati bez popratnih dokumenata, što nekima predstavlja iskušenje.
No, tko nikada ranije nije donirao, a sada prijavljuje visoke donacije, može očekivati dodatna pitanja – i mora dostaviti dokaze.
Isto vrijedi za neuobičajeno visoke troškove zaposlenja ili vrtićke naknade. Bez dokaza, prijavljeni iznos može biti odbijen – ili čak dovesti do dodatnih sankcija.
Kod plaća, mirovina i doprinosa – nema varanja
Za prihode poput mirovine, plaće ili doprinosa, nema prostora za manipulaciju jer ih porezna uprava automatski zaprima od poslodavaca i osiguravatelja.
Kod dodatnih prihoda – npr. iz samostalne djelatnosti – često i naručitelji sami dostavljaju podatke poreznoj upravi.
Zarada preko interneta pod povećalom
Od početka 2023. digitalne platforme poput Airbnb-a, eBaya, Vinteda ili Etsyja posebno su u fokusu poreznih inspektora.
Tko redovito prodaje, mora prijaviti zaradu.
Platforme su obvezne prijaviti sve korisnike s:
– više od 30 transakcija godišnje
– više od 2000 eura zarade godišnje
Ova obveza prijave vrijedi za svaku platformu posebno i za svaku kalendarsku godinu.
Neprijavljivanje može dovesti do usporedbe podataka i pokretanja istrage.
Prodaja nekretnina – nikad anonimna
Ni kod prodaje nekretnina nema tajni: javne bilježnike zakon obvezuje da sve kupoprodajne ugovore automatski dostavljaju poreznoj upravi.
Ti se podaci koriste za izračun poreza na:
– promet nekretninama
– nasljedstvo
– dohodak
"Tko je prodao nekretninu, trebao bi sam podnijeti poreznu prijavu – i ne čekati poziv porezne uprave. Neki uredi na to reagiraju vrlo osjetljivo", upozorava savjetnik Hagen u Capitalu.
Nasljedstvo ili darovanje: Pazite na rok od 3 mjeseca
Ako je nekretnina naslijeđena ili darovana, porezna uprava mora biti obaviještena unutar tri mjeseca – i to od davatelja i primatelja.
Tko taj rok propusti, riskira ne samo porezne posljedice, već i stroge kazne.
Porezna uprava vidi i inozemne račune
U određenim slučajevima, porezni inspektori mogu pregledati i privatne račune – ne samo unutar Njemačke.
Unutar EU, u posebnim okolnostima, moguće je provjeriti i račune u inozemstvu.
Automatske obavijesti o računima na koje se isplaćuju kamate – obvezne su i za njemačke račune u Švicarskoj. Tko ovdje namjerno skriva prihode ili daje netočne podatke, riskira optužbe za utaju poreza i visoke kazne.
