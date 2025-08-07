Širi se opasna bakterija: Tri osobe umrle, deseci u životnoj opasnosti

U Njemačkoj se brzo širi opasna bakterija Haemophilus influenzae tip b (Hib), koja je već odnijela tri života. Strah raste, osobito među ranjivim skupinama poput beskućnika i osoba koje konzumiraju drogu.
Prema podacima Robert Koch instituta (RKI), zabilježeno je 13 potvrđenih slučajeva – devet u Hamburgu, dva u saveznoj pokrajini Mecklenburg-Zapadno Pomorje te po jedan u Berlinu i Donjoj Saskoj. Gotovo svi su razvili tešku upalu pluća, devet osoba imalo je i sepsu, dok je kod jedne osobe dijagnosticirana meningitis (upala moždanih ovojnica).
Bakterija se prenosi kapljično i zdravi mogu biti prijenosnici
Zabrinjavajuće je da i zdravi ljudi mogu nositi bakteriju Hib u nazofarinksu bez simptoma te je nesvjesno prenijeti drugima. Bakterija se širi kapljično – kašljanjem, kihanjem, pa čak i dijeljenjem cigareta ili boca s pićem. Kod imunokompromitiranih osoba infekcija može imati smrtonosne posljedice.
„Hib može izazvati tešku upalu pluća, meningitis ili sepsu. Te bolesti zahtijevaju hitno bolničko liječenje antibioticima“, upozorava RKI.
RKI razmatra novu preporuku za cijepljenje rizičnih skupina
Većina pogođenih osoba nije bila cijepljena. Dosad se cijepljenje protiv Hib-a preporučivalo samo djeci do pete godine i određenim rizičnim skupinama. Međutim, zbog nove situacije, Stalna komisija za cijepljenje (STIKO) razmatra mogućnost proširenja preporuka na odrasle u rizičnim skupinama.
Hamburške vlasti već poduzimaju mjere. Organiziraju se hitne cijepljenja u prihvatilištima za beskućnike, bolnicama i centrima za pomoć ovisnicima kako bi se spriječilo daljnje širenje infekcije.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
