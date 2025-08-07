Oglas

U Njemačkoj

Širi se opasna bakterija: Tri osobe umrle, deseci u životnoj opasnosti

N1 Info
07. kol. 2025. 09:47
N1

U Njemačkoj se brzo širi opasna bakterija Haemophilus influenzae tip b (Hib), koja je već odnijela tri života. Strah raste, osobito među ranjivim skupinama poput beskućnika i osoba koje konzumiraju drogu.

Bakterija Hib, koja se inače povezuje s dječjim bolestima, sada pogađa odrasle osobe u dobi od 26 do 58 godina. Većina zaraženih su beskućnici, ovisnici ili pothranjene osobe, a stručnjaci upozoravaju da bi se broj zaraženih mogao povećati, piše njemački portal RTL.de, a prenosi Fenix.

Prema podacima Robert Koch instituta (RKI), zabilježeno je 13 potvrđenih slučajeva – devet u Hamburgu, dva u saveznoj pokrajini Mecklenburg-Zapadno Pomorje te po jedan u Berlinu i Donjoj Saskoj. Gotovo svi su razvili tešku upalu pluća, devet osoba imalo je i sepsu, dok je kod jedne osobe dijagnosticirana meningitis (upala moždanih ovojnica).

Bakterija se prenosi kapljično i zdravi mogu biti prijenosnici

Zabrinjavajuće je da i zdravi ljudi mogu nositi bakteriju Hib u nazofarinksu bez simptoma te je nesvjesno prenijeti drugima. Bakterija se širi kapljično – kašljanjem, kihanjem, pa čak i dijeljenjem cigareta ili boca s pićem. Kod imunokompromitiranih osoba infekcija može imati smrtonosne posljedice.

„Hib može izazvati tešku upalu pluća, meningitis ili sepsu. Te bolesti zahtijevaju hitno bolničko liječenje antibioticima“, upozorava RKI.

RKI razmatra novu preporuku za cijepljenje rizičnih skupina

Većina pogođenih osoba nije bila cijepljena. Dosad se cijepljenje protiv Hib-a preporučivalo samo djeci do pete godine i određenim rizičnim skupinama. Međutim, zbog nove situacije, Stalna komisija za cijepljenje (STIKO) razmatra mogućnost proširenja preporuka na odrasle u rizičnim skupinama.

Hamburške vlasti već poduzimaju mjere. Organiziraju se hitne cijepljenja u prihvatilištima za beskućnike, bolnicama i centrima za pomoć ovisnicima kako bi se spriječilo daljnje širenje infekcije.

Njemačka bakterija

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

