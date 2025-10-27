Kaos u američkom zračnom prometu: Samo jučer odgođeno više od 8000 letova!

Američki ministar prometa Sean Duffy rekao je da je Savezna uprava za zrakoplovstvo u subotu imala problema s osobljem kontrole zračnog prometa na 22 lokacije te je dodao da se očekuje da će dodatni izostanci s posla kontrolora koji drugdje traže plaćeni posao dovesti do još većih kašnjenja i otkazivanja letova u nadolazećim danima.