Mnogi potrošači prilikom kupnje novog hladnjaka, perilice rublja ili drugih uređaja postavljaju jedno ključno pitanje: koji je najbolji energetski razred? U ovom članku detaljno ćemo razjasniti sve o energetskim razredima, njihovim oznakama i kako vam pravilan izbor može donijeti značajne uštede.
U današnje vrijeme kada cijene energenata rastu, a ekološka svijest postaje sve važnija, pitanje energetske učinkovitosti kućanskih aparata dobiva na značaju.
Što su energetski razredi i kako ih prepoznati?
Energetski razredi predstavljaju standardizirani sustav označavanja koji potrošačima omogućuje jednostavnu procjenu energetske učinkovitosti uređaja. Ove oznake možete pronaći na gotovo svim električnim uređajima u prodavaonicama, a njihov cilj je informirati kupce o tome koliko je pojedini uređaj učinkovit u potrošnji energije.
Sustav označavanja energetskih razreda koristi slova od A do D, pri čemu je A oznaka za najučinkovitije uređaje. Međutim, ono što mnogi ne znaju jest da se unutar razreda A nalaze dodatne kategorije koje označavaju još veću učinkovitost: A+, A++ i A+++.
Ali što ove oznake konkretno znače? Jesu li uređaji s oznakom A+ stvarno toliko bolji od onih s običnom oznakom A? Odgovor je potvrdan, i to značajno.
Koji je doista najbolji energetski razred?
Odgovor na pitanje koji je najbolji energetski razred prilično je jednostavan – to je A+++. Ova oznaka rezervirana je za uređaje s najvišom energetskom učinkovitošću na tržištu. Uređaji s ovom oznakom troše najmanje električne energije za obavljanje svoje funkcije, što ih čini idealnim izborom za ekološki osviještene potrošače i one koji žele dugoročno uštedjeti na računima za struju.
Nakon A+++ slijede A++ i A+, koji također predstavljaju vrlo učinkovite uređaje, iako ne dosežu najviši standard. Čak i obična oznaka A označava dobar standard energetske učinkovitosti, dok su oznake B, C i D rezervirane za uređaje koji troše više energije.
Zanimljivo je primijetiti da se energetski najprihvatljiviji uređaji često vizualno ističu zelenom bojom na energetskim naljepnicama, dok su oni manje učinkoviti označeni crvenom bojom, što potrošačima dodatno olakšava brzu procjenu.
Zašto je važno birati uređaje višeg energetskog razreda?
Možda se pitate je li stvarno toliko važno obratiti pozornost na energetski razred pri kupnji novog uređaja. Odgovor je nedvojbeno da. Evo nekoliko ključnih razloga:
Dugoročne financijske uštede
Iako uređaji višeg energetskog razreda često imaju veću početnu cijenu, dugoročno gledano, oni predstavljaju značajno bolju investiciju. Primjerice, hladnjak s oznakom A+++ može trošiti i do 50% manje električne energije u odnosu na model s oznakom A. Kad uzmemo u obzir da hladnjak radi neprestano tijekom cijelog svog životnog vijeka (obično 10-15 godina), ta razlika u potrošnji može rezultirati uštedom od nekoliko tisuća kuna.
Imajte na umu da su od 1. listopada 2024. godine u Hrvatskoj uvedena nova poskupljenja energenata, što dodatno naglašava važnost energetske učinkovitosti. Električna energija i plin poskupjeli su 10% kroz sljedećih šest mjeseci, unatoč zadržanim subvencijama Vlade.
Manji utjecaj na okoliš
Osim financijske koristi, odabir energetski učinkovitih uređaja ima značajan pozitivan utjecaj na okoliš. Manja potrošnja električne energije znači manju emisiju stakleničkih plinova koji nastaju pri proizvodnji te energije. Tako vaš izbor energetski učinkovitog uređaja postaje mali, ali važan doprinos u borbi protiv klimatskih promjena.
Veća kvaliteta uređaja
Često se pokazuje da su uređaji višeg energetskog razreda izrađeni od kvalitetnijih materijala i s naprednijom tehnologijom. To često rezultira ne samo manjom potrošnjom energije, već i dužim životnim vijekom uređaja te boljim performansama tijekom korištenja.
Kolika je stvarna razlika u potrošnji između razreda?
Razlika u potrošnji energije između različitih energetskih razreda može biti značajna. Evo nekoliko konkretnih primjera:
- Hladnjak energetskog razreda A+++ može trošiti oko 50% manje energije od hladnjaka razreda A.
- Perilica rublja razreda A+++ može uštedjeti oko 32% energije u usporedbi s perilicom razreda A.
- Sušilica rublja s oznakom A+++ troši oko 60% manje energije od one s oznakom B.
Kad govorimo o konkretnim brojevima, prosječna godišnja potrošnja energije za hladnjak kapaciteta 250-300 litara može izgledati ovako:
- A+++: oko 150 kWh godišnje
- A++: oko 200 kWh godišnje
- A+: oko 250 kWh godišnje
- A: oko 300 kWh godišnje
Uz trenutne cijene električne energije u Hrvatskoj, gdje viša dnevna tarifa iznosi 0,074789 eura po kWh, a niža noćna tarifa 0,036697 eura po kWh, lako je izračunati da se godišnje može uštedjeti značajan iznos novca odabirom učinkovitijeg uređaja.
Kako izračunati stvarnu uštedu?
Pri odlučivanju o kupnji novog uređaja, vrijedi napraviti jednostavan izračun potencijalne uštede. Evo kako to možete učiniti:
- Pronađite podatak o godišnjoj potrošnji energije za svaki uređaj koji razmatrate (obično izraženo u kWh/godišnje).
- Pomnožite taj broj s cijenom električne energije (koristite prosječnu cijenu ako imate više tarifa).
- Izračunajte razliku između godišnjih troškova energije za različite uređaje.
- Pomnožite tu razliku s očekivanim životnim vijekom uređaja (npr. 10-15 godina za većinu većih kućanskih aparata).
Dobiveni rezultat dat će vam približnu sliku o tome koliko možete uštedjeti odabirom energetski učinkovitijeg uređaja tijekom njegovog životnog vijeka. Često ćete otkriti da ta ušteda značajno premašuje razliku u početnoj cijeni.
Za jednostavniji izračun, možete koristiti HEP-ov kalkulator cijene električne energije koji je dostupan na njihovoj stranici.
Koje uređaje posebno treba gledati prema energetskom razredu?
Iako je energetska učinkovitost važna za sve električne uređaje, neki od njih troše značajno više energije od drugih, pa su uštede kod njih još izraženije. Posebnu pažnju na energetski razred trebalo bi obratiti kod sljedećih uređaja:
Hladnjaci i zamrzivači
Ovi uređaji su među najvećim potrošačima energije u kućanstvu jer rade 24 sata dnevno, 7 dana u tjednu. Razlika između energetskog razreda A+++ i A može značiti uštedu od nekoliko stotina kuna godišnje.
Perilice i sušilice rublja
Ovi uređaji troše značajnu količinu energije, posebno sušilice. Odabir modela s višim energetskim razredom može donijeti značajne uštede, pogotovo u kućanstvima gdje se često koriste.
Klimatizacijski uređaji
S obzirom na sve toplija ljeta i češću potrebu za klimatizacijom, energetski učinkoviti klima-uređaji postaju sve važniji. Razlika u potrošnji između različitih energetskih razreda može biti dramatična, posebno tijekom ljetnih mjeseci.
Pećnice i štednjaci
Ovi uređaji troše značajnu količinu energije, pa je njihov energetski razred također važan čimbenik pri odabiru.
Nove oznake energetskih razreda – što se mijenja?
U novije vrijeme, Europska unija uvela je promjene u sustavu označavanja energetskih razreda kako bi se prilagodio tehnološkom napretku. Novi sustav vraća se na jednostavniju skalu od A do G, bez dodatnih oznaka poput A+++.
U novom sustavu:
- A je rezerviran za najučinkovitije uređaje budućnosti.
- B označava trenutno najučinkovitije uređaje na tržištu (ranije označene kao A+++).
- C označava vrlo učinkovite uređaje (ranije A++).
- Itd.
Cilj ove promjene je pojašnjenje sustava i stvaranje prostora za budući napredak u energetskoj učinkovitosti. Međutim, u prijelaznom razdoblju, koje će potrajati nekoliko godina, mogu se susresti oba sustava označavanja.
Kako pametno koristiti energiju uz bilo koji uređaj?
Bez obzira na energetski razred vašeg uređaja, postoje načini da dodatno smanjite potrošnju energije kroz pametan način korištenja:
Iskorištavanje jeftinije tarife
U Hrvatskoj postoje dvije tarife za električnu energiju – viša (dnevna) i niža (noćna). Cijena kilovatsata u višoj tarifi trenutno iznosi 0,074789 eura, dok je u nižoj tarifi 0,036697 eura, što je više nego upola jeftinije.
Zimska tarifa aktivna je od 28. listopada do 30. ožujka, kada je jeftinija struja dostupna od 21h navečer do 7h ujutro. Tijekom ljetne tarife (od 31. ožujka do 27. listopada), jeftinija struja dostupna je od 22h navečer do 8h ujutro.
Pametnim korištenjem uređaja koji troše više energije (poput perilica rublja i posuđa te bojlera) tijekom perioda niže tarife može se značajno smanjiti račun za struju.
Redovito održavanje uređaja
Redovito čišćenje i održavanje uređaja osigurava njihov optimalan rad i manju potrošnju energije. Na primjer, redovito odmrzavanje zamrzivača ili čišćenje filtara klima-uređaja može značajno smanjiti potrošnju električne energije.
Pametno postavljanje uređaja
Način na koji su postavljeni vaši uređaji također utječe na njihovu energetsku učinkovitost. Na primjer, hladnjak postavljen pored štednjaka ili na direktnom sunčevom svjetlu trošit će više energije za održavanje temperature.
Je li investicija u najbolji energetski razred uvijek opravdana?
Pitanje koje se često postavlja jest je li uvijek isplativo kupiti uređaj najvišeg energetskog razreda, s obzirom na njihovu višu početnu cijenu. Odgovor ovisi o nekoliko čimbenika:
Učestalost korištenja uređaja
Za uređaje koje koristite svakodnevno ili koji rade kontinuirano (poput hladnjaka), investicija u najviši energetski razred gotovo je uvijek opravdana. Za uređaje koje koristite rijetko, razlika u potrošnji energije možda neće biti dovoljna da opravda značajno veću cijenu.
Planirani period korištenja
Ako planirate koristiti uređaj dugi niz godina, veća početna investicija će se vjerojatnije isplatiti kroz uštede na računima za struju. Ako uređaj kupujete za kraće razdoblje, ekonomska računica mogla bi biti drugačija.
Trenutačno financijsko stanje
Naravno, vaše trenutačne financijske mogućnosti također su važan čimbenik. Ako trenutno nemate sredstva za uređaj najvišeg energetskog razreda, bolje je odabrati najbolju opciju koju si možete priuštiti, nego odgađati kupnju potrebnog uređaja.
Koji je najbolji energetski razred za vas?
Ako gledamo strogo tehnički, najbolji energetski razred je A+++ (ili B prema novom sustavu označavanja). Ovi uređaji nude najveću energetsku učinkovitost, najmanje račune za struju i najmanji utjecaj na okoliš.
Međutim, koji je najbolji energetski razred za vas osobno, ovisi o vašim specifičnim okolnostima, uključujući proračun, učestalost korištenja uređaja i planirani period korištenja. Važno je razmotriti sve ove čimbenike i donijeti informiranu odluku koja najbolje odgovara vašim potrebama.
U svakom slučaju, vrijeme je da počnemo ozbiljnije shvaćati energetsku učinkovitost naših uređaja. S rastućim cijenama energenata i sve većom sviješću o potrebi zaštite okoliša, odabir energetski učinkovitih uređaja postaje ne samo financijski mudar potez, već i etička odgovornost prema našem planetu i budućim generacijama.
Zato, sljedeći put kada budete kupovali novi kućanski aparat, zastanite na trenutak i razmislite o energetskom razredu. Mala odluka danas može značiti velike uštede i manji ekološki otisak u godinama koje dolaze.
