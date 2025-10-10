Odgovor na pitanje koji je najbolji energetski razred prilično je jednostavan – to je A+++. Ova oznaka rezervirana je za uređaje s najvišom energetskom učinkovitošću na tržištu. Uređaji s ovom oznakom troše najmanje električne energije za obavljanje svoje funkcije, što ih čini idealnim izborom za ekološki osviještene potrošače i one koji žele dugoročno uštedjeti na računima za struju.