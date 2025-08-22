Oglas

Koliko energije troši jedan AI upit? Više nego što mislite

Hina
22. kol. 2025. 10:23
Jedan tekstualni upit Googlevom softveru za umjetnu inteligenciju - Google Gemini AI Assistant - potroši nešto manje struje od devet sekundi televizije, priopćila je u četvrtak kompanija.

Google je procijenio srednju potrošnju na 0,24 watt-sata po tekstualnom upitu, dodajući da se za hlađenje podatkovnih centara koji pokreću AI potroši oko pet kapljica vode, tj. 2,26 mililitara.

Već godinama vlada zabrinutost oko potrošnje struje i vode za AI aplikacije, a tehnološka industrija nastoji umiriti javnost ističući, na primjer, da podatkovni centri postaju sve učinkovitiji.

OpenAI, tvorac ChatGPT-a, u lipnju je ponudio sličnu usporedbu, procjenjujući da prosječni AI upit potroši 0,34 watt-sata, gotovo isto kao da pećnica radi jednu sekundu.

Iako će individualni upiti (prompts) s vremenom najvjerojatnije zahtijevati manje energije zahvaljujući poboljšanjima u tehnologiji izrade čipova i poslužitelja, sama količina korištenja AI-a rezultirala je naglim porastom potražnje za enegijom u podatkovnim centrima.

Nadalje, brojke koje su iznijeli Google i OpenAI ne uzimaju u obzir goleme količine potrošene struje tijekom početnog treniranja AI modela na velikim skupovima podataka.

