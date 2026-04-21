Kolike su cijene plina i struje u Zagrebu, a kolike u ostalim europskim metropolama?

Najskuplja električna energija bila je u ožujku na raspolaganju građanima Berlina s cijenom od 38 centa, više od 35 centa za kilovatsat plaćalo se i u Bruxellesu, Pragu i Dublinu, a više od 30 centa u Beču i Rimu. Kada su u pitanju pokazatelji prijestolnica u regiji, u glavnom gradu susjedne Slovenije kilovatsat struje za građane koštao je 18 centa, a u Beogradu 11 centa.