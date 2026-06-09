Crna Gora
Objavljene cijene ležaljki u Crnoj Gori: "Za taj novac možete dobiti pansion u Španjolskoj!"
Prvi turisti već uživaju na crnogorskoj obali, a cijene ležaljki ostaju iste kao i prošle godine.
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Sunce i ugodne temperature već su privukli prve skupine turista na crnogorsko primorje. Kako piše RTCG, na plažama se mogu čuti brojni strani jezici, a na samom početku sezone posebnu pozornost privlače cijene ležaljki.
„Ležaljke su jako skupe na Velikoj plaži. Političari bi trebali usporediti cijene s Turskom ili Španjolskom. Tamo za 30 eura možete dobiti pansion, znam jer sam živio ondje", rekao je turist, a prenosi Nova.rs.
Zakupci plaža otkrili su koliko će turisti i domaći gosti ovog ljeta morati izdvojiti za boravak na plaži.
„Cijene će ostati iste kao prošle godine. Inflacija je velika pa si ne možemo priuštiti dodatno povećanje. Set ležaljki stoji 12 eura, a baldahin 25 eura“, rekao je zakupac plaže Arti Redža.
„Suncobran s dvije ležaljke ove će godine stajati 18 eura, jednako kao i lani. Kao zakupci plaža još nismo održali zajednički sastanak, ali morat ćemo odrediti neku minimalnu cijenu. Vjerojatno će biti oko 20 eura, dok će za cjelodnevni boravak jedne ili dvije osobe na plaži trebati izdvojiti oko 60 eura“, istaknuo je zakupac plaže Halil Truma.
Očekuju bolju sezonu
Zakupci se nadaju uspješnijoj sezoni nego prošle godine, a optimistični su i u Javnom poduzeću Morsko dobro, gdje očekuju veće prihode od zakupa plaža.
„Ove godine Morsko dobro prihodovat će oko 32 milijuna eura od upravljanja pomorskim dobrom. Najbolji dokaz da je natječaj bio pošten jest činjenica da će država u četiri godine uprihoditi 120 milijuna eura više nego da su ostala pravila iz 2019. godine“, rekao je direktor JP Morsko dobro Mladen Mikijelj.
Zakupci upozoravaju na probleme
Ipak, zakupci imaju i određene zamjerke.
„Infrastruktura je naš najveći problem. Gosti teško dolaze do plaža zbog loših pristupnih cesta, nedostatka parkirališta i zelenih površina. Što se privatnog sektora tiče, plaže su na visokoj razini“, rekao je Halil Truma.
Mikijelj smatra da se stanje posljednjih godina znatno poboljšalo.
„Obalnu infrastrukturu uglavnom uređuje Morsko dobro. Nije čudno što je percepcija prije 2020. bila negativna jer se upravljalo najvažnijim resursom, a ulaganja su bila minimalna. Danas je situacija potpuno drukčija i raspolažemo znatno većim sredstvima koja možemo ulagati u razvoj obalne infrastrukture“, zaključio je.
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