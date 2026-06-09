„Suncobran s dvije ležaljke ove će godine stajati 18 eura, jednako kao i lani. Kao zakupci plaža još nismo održali zajednički sastanak, ali morat ćemo odrediti neku minimalnu cijenu. Vjerojatno će biti oko 20 eura, dok će za cjelodnevni boravak jedne ili dvije osobe na plaži trebati izdvojiti oko 60 eura“, istaknuo je zakupac plaže Halil Truma.