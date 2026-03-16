Ako prekrše ovo pravilo o točenju goriva, slijede kazne do 100.000 eura

Njemačka ministrica gospodarstva Katherina Reiche već je najavila da vlada ispituje pooštravanje kontrole zlouporabe Ureda za kartele u sektoru goriva, što bi dovelo do strože kontrole troškova i cijena. Armand Zorn, zamjenik parlamentarnog vođe SPD-a, mlađeg partnera u vladajućoj koaliciji, rekao je da se antimonopolski zakon mora pooštriti – „kako naftne tvrtke ne bi mogle povećati svoju dobit na štetu potrošača kao rezultat krize.“