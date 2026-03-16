U NJEMAČKOJ
Ako prekrše ovo pravilo o točenju goriva, slijede kazne do 100.000 eura
Cijene goriva u Njemačkoj porasle su kao rezultat iransko-iračkog rata. Njemački političari optužili su naftne tvrtke za “profiterstvo”. Vlada sada želi suzbiti taj trend – na primjer, pooštravanjem antimonopolskih zakona, piše Njemačka tiskovna agencija (dpa).
Kao odgovor na značajno povećane cijene goriva koje su rezultat iransko-iračkog rata, njemačka vlada pokrenula je paket mjera. Planovi uključuju pooštravanje antimonopolskih zakona kako bi se cijene goriva držale pod kontrolom. Političari su optužili naftne tvrtke za “profiterstvo”, prenosi Fenix magazin.
Nadalje, benzinske crpke smiju podizati cijene samo jednom dnevno – u podne. Međuministarske konzultacije za odgovarajuće zakonske promjene pokrenute su u nedjelju, rekao je glasnogovornik vlade.
Iransko-irački rat poskupljuje gorivo
Brodski promet u Hormuškom tjesnacu, uskom plovnom putu između Perzijskog i Omanskog zaljeva, praktički je zastao zbog iranske blokade. To uzrokuje porast cijena nafte. Cijene goriva u Njemačkoj posebno su naglo porasle, rekao je Tomaso Duso, predsjednik Komisije za monopole. To je vidljivo iz podataka Europske komisije o cijenama goriva u 27 država članica.
"Činjenica da su povećanja cijena u Njemačkoj znatno veća od europskog prosjeka ukazuje na to da moramo riješiti strukturne probleme na tržištu nafte.“
Pravilo jednom dnevno
Slijedeći austrijski model, benzinske crpke smiju podizati cijene samo jednom dnevno, u podne, kako je vlada već najavila. Sniženje cijena bit će dopušteno u bilo kojem trenutku.
Prekršaji bi se mogli kazniti kaznama do 100.000 eura, prema vladinim izvorima. Novo pravilo ima za cilj osigurati veću transparentnost i manje kratkoročnih fluktuacija cijena na benzinskim crpkama. Međutim, sporno je hoće li novo pravilo zapravo imati učinak na smanjenje cijena.
Pooštravanje antimonopolskog zakona
Konkretno, to se odnosi na nadzor zlouporabe u sektoru goriva. Ured za kartele dobit će veće ovlasti za poduzimanje mjera protiv dominantnih tvrtki u sektoru goriva kada postoje dokazi o pretjerano visokim cijenama.
Prema vladinim izvorima, u slučajevima naglog rasta cijena, teret dokazivanja bit će obrnut: tvrtke će morati dokazati da su njihova povećanja cijena objektivno opravdana. To bi trebalo znatno olakšati tijelima za kartele poduzimanje mjera protiv pretjeranih cijena. Model za to su propisi na tržištima električne energije i plina.
Nadalje, ubrzat će se tzv. sektorske istrage Ureda za kartele. Cilj je omogućiti brže otkrivanje kršenja antimonopolskih propisa i bržu provedbu korektivnih mjera. Kapacitet djelovanja Ureda za kartele treba ojačati.
Njemačka ministrica gospodarstva Katherina Reiche već je najavila da vlada ispituje pooštravanje kontrole zlouporabe Ureda za kartele u sektoru goriva, što bi dovelo do strože kontrole troškova i cijena. Armand Zorn, zamjenik parlamentarnog vođe SPD-a, mlađeg partnera u vladajućoj koaliciji, rekao je da se antimonopolski zakon mora pooštriti – „kako naftne tvrtke ne bi mogle povećati svoju dobit na štetu potrošača kao rezultat krize.“
Političari zahtijevaju daljnje mjere
Političari iz konzervativnih stranaka CDU/CSU i SPD pozivaju na opsežnije mjere. Zorn se zalagao za uvođenje „ograničenja cijena goriva“: „Cijene benzina i dizela ne smiju rasti naglo od cijene sirove nafte.“ Sven Schulze (CDU), premijer Saske-Anhalt, zatražio je u novinama Bild smanjenje poreza na energiju dok se tržište ne normalizira.
Radna skupina koju je imenovala koalicija za rješavanje rastućih cijena sastat će se u ponedjeljak u Berlinu. Očekuje se da će prisustvovati predstavnici naftnih kompanija, zajedno s Andreasom Mundtom, predsjednikom Saveznog ureda za kartele. Zorn i Sepp Müller (CDU), zamjenik parlamentarnog vođe CDU/CSU-a, supredsjedavaju radnom skupinom.
Trenutne cijene goriva
Cijene goriva nastavile su rasti. U subotu su cijene dizela i goriva E10 u prosjeku blago porasle diljem Njemačke, prema ADAC-u (Njemački automobilski klub). Litra dizela koštala je 2,153 eura – 0,4 centa više nego prethodnog dana.
Cijena benzina E10 iznosila je 2,035 eura po litri, što je 0,7 centi više nego prethodnog dana. Iako su obje cijene porasle drugi dan zaredom, i dalje su nešto niže nego u utorak, najskuplji dan od početka rata.
Unatoč pritužbama vozača diljem Njemačke na visoke cijene goriva, očito se ne vozi znatno manje. Analiza koju je proveo stručnjak za prometne podatke TomTom za Njemačku tiskovnu agenciju (dpa) nije otkrila značajno smanjenje kilometraže.
“Naši podaci ne daju naznake da se kilometraža znatno smanjila tijekom razdoblja visokih cijena”, rekao je glasnogovornik TomToma. “Umjesto toga, tijekom razdoblja koja se razmatraju ostala je relativno stabilna.” To bi moglo biti povezano s tipičnim sezonskim povećanjem mobilnosti u proljeće.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare