Lidl Hrvatska ponovno dobio nagradu "Top Employer 2026.": Karijera koja se isplati

"Nagrada Top Employer 2026 potvrda je naših visokih standarda kvalitete kao poslodavca. Ovo priznanje čini nas ponosnima, ali ga ujedno doživljavamo i kao obvezu: svakoga dana dajemo sve od sebe kako bismo stvorili okruženje u kojem naši zaposlenici mogu rasti od prvoga dana, razvijati svoje vještine i zajedno s nama slaviti nove uspjehe u #teamlidl. Jer upravo su naši zaposlenici temelj našeg uspjeha, a njihova predanost i rad razlog su zbog kojeg naši kupci svakodnevno rado kupuju u Lidlu“, izjavila je Lilijana Remich, članica Uprave za ljudske resurse Lidla Hrvatska i Lidla Slovenija.