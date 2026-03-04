Lidl Hrvatska ponovno povećava plaće i isplaćuje 13. plaću

Razvoj zaposlenika na svim razinama dio je poslovne strategije Lidla kojom gradi dugoročni kontingent zaposlenika. Jasan i transparentan sustav razvoja karijere i internog napredovanja prednost je zaposlenja u Lidlu. Uz ulaganje u edukacije, treninge i razna stručna usavršavanja, svim zaposlenicima Lidl omogućava razvoj karijere sukladno potrebama poslovanja. Već 15 godina zaredom Lidl Hrvatska je nositelj Certifikata Poslodavac partner te je redovito na vrhu među poslodavcima prvog izbora. I ove je godine ponovno certificiran kao Top Employer, čime se svrstava među najbolje poslodavce u Hrvatskoj. Uz to je osvojio i prestižni Enterprise pečat, koji potvrđuje dosljedno visoke standarde i kvalitetne procese u području upravljanja ljudskim potencijalima na međunarodnoj razini, u čak 31 zemlji.