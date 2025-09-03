Maresi ulazi na hrvatsko tržište preuzimanjem Salvie

Austrijska tvrtka Maresi, sa sjedištem u Beču, koja je dio austrijske prehrambene grupe Vivatis, dodatno širi svoje međunarodno poslovanje i preuzima 70 posto udjela u hrvatskoj tvrtki Salvia.
Maresi, navodi se u zajedničkom priopćenju, ima dugogodišnje iskustvo u distribuciji prehrambenih i neprehrambenih robnih marki u Austriji i CEE regiji. Tvrtke su se, ističe se, dogovorile da neće otkrivati uvjete kupnje.
U priopćenju stoji kako se obiteljska tvrtka Salvia, osnovana 1991. godine, uklapa u strategiju rasta i portfelja Maresija u području srednje i istočne Europe. Salvia je ekskluzivni distributer za više od 40 renomiranih međunarodnih robnih marki hrane i pića te je 2024. godine ostvarila prihod od 23,1 milijuna eura, a ima 94 zaposlenika.
"Udruživanjem snaga s Maresijem osiguravamo dugoročnu stabilnost i stvaramo nove mogućnosti za rast. Naš će menadžerski tim ostati na čelu, a naša posvećenost zaposlenicima, kupcima i partnerima ostaje nepromijenjena. Ovaj korak jača naše temelje i osigurava održivi razvoj za budućnost“, istaknuo je direktor Salvie Mirko Bašić.
Predsjednik Uprave Vivatis Holdinga Gerald Hackl naglasio je da Maresi i Salvia dijele dugogodišnju stručnost u distribuciji poznatih robnih marki hrane. "Stoga nas posebno veseli ukazano povjerenje. Većinsko preuzimanje u Hrvatskoj još je jedan važan korak u provedbi naše strategije rasta“, rekao je Hackl.
Direktorica Maresija Sabine Schwaiger smatra da se ulaskom na hrvatsko tržište Maresiju otvara dodatni potencijal za postojeći tvrtkin portfelj robnih marki. "Istodobno se postojeće suradnje Salvije mogu uspješno proširiti i na druge zemlje. Osim toga, proširena geografska prisutnost u CEE regiji jača poziciju Maresi Grupe za buduće akvizicije partnerskih marki“, zaključila je Schwaiger.
Maresi Austria GmbH jedna od vodećih austrijskih tvrtki za robne marke. Zajedno sa svojim podružnicama u Mađarskoj, Češkoj, Slovačkoj i Rumunjskoj čini međunarodnu Maresi Grupu.
