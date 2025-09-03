Maresi ulazi na hrvatsko tržište preuzimanjem Salvie

U priopćenju stoji kako se obiteljska tvrtka Salvia, osnovana 1991. godine, uklapa u strategiju rasta i portfelja Maresija u području srednje i istočne Europe. Salvia je ekskluzivni distributer za više od 40 renomiranih međunarodnih robnih marki hrane i pića te je 2024. godine ostvarila prihod od 23,1 milijuna eura, a ima 94 zaposlenika.