Mentor milijunima kreativaca o tome kako izgraditi profitabilan biznis i ne kompromitirati sebe: Chris Do na Danima komunikacija

U vrijeme kada kreativna industrija sve otvorenije govori o održivosti poslovnih modela, Dani komunikacija, koji će se od 7. do 10. svibnja održati u Rovinju, na glavnu pozornicu dovode govornika koji kreativcima ne govori kako da budu „inspirirani“, nego kako da budu isplativi. Na novo izdanje festivala stiže Chris Do – dizajner, poduzetnik i edukator, već poznat publici Dana komunikacija, koji je radio s brendovima poput Microsofta, Sonyja, Nikea i Starbucksa te globalnoj kreativnoj sceni pokazao da talent bez poslovne strategije ostaje nedovoljno iskorišten potencijal.